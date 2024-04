Négy izraeli katona sebesült meg robbanások következtében, miután behatoltak Libanon déli részébe – közölte hétfőn a libanoni Hezbollah síita szervezet. Közleményük szerint az akciót Tál Iszmádl településnél, a határ közelében, robbanószerkezetekkel hajtották végre. Hozzátették továbbá, hogy két hullámban rakétatámadást intéztek katonai célpontok ellen az izraeli megszállás alatt álló Golán-fennsíkon.

Izraeli katonák alatt robbantott a Hezbollah a libanoni határon / Fotó: AFP

Az izraeli hadsereg (IDF) bejelentése szerint a négy katonát bevetés közben, hétfő éjjel érte a támadás, és „egyikük ismeretlen eredetű robbanás következtében szenvedett súlyos sérülést”. Azt is megerősítették, hogy

az incidens több száz méter mélyen, libanoni területen történt.

A palesztin Hamász terrorszervezettel szövetséges Hezbollah és Izrael között a gázai háború kezdete óta rendszeresek a villongások a zsidó állam északi részén és Dél-Libanonban, de azóta ez lehet az első alkalom, hogy izraeli katonák behatoltak Libanon déli részére, és ott megtámadták őket.

Az Egyesült Királyság csatlakozott az izraeli hadsereghez (IDF), már a brit vadászgépek is Irán drónjaira vadásznak – jelentette be David Cameron, az Egyesült Királyság külügyminisztere. Hozzátette: azért avatkoznak be a konfliktusba, hogy megakadályozzák az eszkalációt. A Brit Királyi Légierő gépei több Izrael felé tartó iráni drónt semmisítettek meg.