Egykori alma materének, a Szegedi Tudományegyetemnek (SZTE) ajánlotta fel Nobel-díjának másolatát, valamint az elismeréssel járó összeget Karikó Katalin. A biokémikus keddi előadásán – melyen beszámolt a tavaly decemberi, stockholmi Nobel-hét eseményeiről – bejelentette, hogy az egyetemnek adományozza elismerésének másolatát, valamint a díjjal járó, több mint félmillió dollárt, melyből a kiváló tanárok és diákok részesülnek majd.

A Szegedi Tudományegyetemnek adja a Nobel-díjjal járó pénzt Karikó Katalin / Fotó: MTI

A kutató úgy fogalmazott: nagyon sokan dolgoztak a koronavírus elleni vakcinán és az azt lehetővé tevő kutatásokon, ezért szeretné megosztani a díjat és az érte kapott összeget a jövő generációjával.

Mennyi pénz jár a Nobel-díjjal? A Nobel-díjjal 11 millió svéd korona üti a díjazottak markát. Ez 1 035 000 dollár, ami majdnem 385 millió forint.

A Nobel-díj másolatát azon a Karikó Katalin életútját és munkásságát bemutató új, állandó kiállításon helyezték el, amely az SZTE tanulmányi és információs központjában nyílt.

A kutató a tárlat megnyitóján a hallgatókhoz szólva kifejtette, bízik benne, hogy a kiállított díj, illetve az adománya révén létrehozott támogatás arra inspirálja az oktatókat és a hallgatókat, hogy a legjobbak legyenek. Mint mondta, tervei szerint az általa alapított díjat minden évben egy-egy oktató-kutató, illetve egy hallgató kapja majd meg, az elismeréseket pedig személyesen szeretné átadni.

BioNTech: évek múlva is véd a ráktól a csodaszer, amely Karikó Katalin szabadalmára épül A BioNTechnek a Nobel-díjas Karikó Katalin és Drew Weissman által kifejlesztett mRNS-technológiára épülő vakcinája a hasnyálmirigyrákkal műtött betegeknél még három évvel a kezelés után is mérsékli a visszaesés kockázatát. A BioNTech két év múlva kezdi ontani a rákgyógyszereket.

Sajtótájékoztatóján Karikó Katalin azt mondta, hogy az elmúlt három évben ideje nagy részét reptereken, repülőkön töltötte, olyan városokban járt, amelyekből semmit sem látott. A jövőben azonban a munkájára akar koncentrálni.

Hangsúlyozta, módosított mRNS-t készíteni nagyon olcsó és gyors. Jelenleg is több mint 250, az mRNS-technológiát alkalmazó klinikai teszt folyik világszerte. A legelőrehaladottabbak a vírusokkal szembeni oltóanyagok, így fejlesztenek vakcinát az influenza, a HIV vagy a majomhimlő ellen, de olyan baktérium vagy parazita okozta betegségek megelőzésére is, mint a tbc, illetve a malária. Ígéretesek azok az eljárások, amelyek több, tumorban jelen lévő antigén felhasználásával készítenének vakcinát, illetve azok az egyénre szabott eljárások, amelyek egy adott páciensen segítenének elkerülni a daganat kiújulását hasnyálmirigyrák vagy melanoma esetében, de keresik a megoldást a földimogyoró- vagy a poratkaallergia kezelésére is.

Rovó László rektor a Karikó Katalint köszöntő ünnepségen úgy fogalmazott, hogy a koronavírus elleni vakcinával az orvosok olyan eszközt kaptak a kezükbe, amellyel hatékonyan vehették fel a küzdelmet a pandémiával. Az oltóanyag létrehozását megalapozó – Nobel-díjjal elismert – felfedezés pedig a következő évtizedekben hatalmas változásokat hoz az egészségügyben, mert új, az életminőséget nagyban javító kezelések jelenhetnek meg.

A rektor egy egyetemi laborköpenyt ajándékozott Karikó Katalinnak. Mint mondta, az egyetem kutatóprofesszora ezt hamarosan használni is fogja, hiszen tavaly óta saját dolgozószobája van Szegeden, ugyanaz, amely egykor Szent-Györgyi Alberté volt.