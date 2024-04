Önmagában nem fordítja meg a háború menetét az amerikai segélycsomag, ugyanakkor átmeneti fellélegzéshez juttatja Kijevet, ugyanis az elmúlt hónapokban a támogatások ütemének csökkenését jelentősen megszenvedte az ukrán fél.

Most igen sok múlik azon, hogy az amerikai segítség konkrétan mikor jut el a frontvonalba,

miután a képviselőház még szombaton zöld utat adott neki. Fél éves vita előzte meg a döntést, ami komoly lőszerhiányt okozott a fronton, a Kreml erői kihasználták a helyzetet.

Biden az ukránok nagy támogatója. De mi lesz az amerikai elnökválasztás után?

Fotó: AFP

Nehéz kilátások

Mikola Bielieskov, a kijevi Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Intézetének tudományos munkatársa szerint „haladékot” kapott Ukrajna, és a támogatás segít lelassítani az orosz előrenyomulást, és minimalizálni a veszteségeket. Ugyanakkor a továbblépéshez nagyobb támogatásra lenne szükség, aminek létrejötte igen kétséges, tekintettel a republikánusok ellenállására.

Döntő kérdés, hogy jön-e majd segítség jövőre, és azután. Putyin stratégiája a kivárás.

– hangsúlyozta.

Közben Oroszország fokozta dróntámadásait, az energiatermelő infrastruktúra vált célponttá, illetve lakóépületek is áldozatul estek. Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, az amerikai segítség érdemben erősíti majd a hadsereget. Ugyanakkor azt beismerte, hogy „elveszítettük a kezdeményezést, ugyanakkor most megvan a lehetőség arra, hogy stabilizáljuk a helyzetet, és megragadjuk a kormányrudat.”

Biden még aláírja

A támogatásról szóló jogszabályra még Biden-elnöknek is rá kell bólintania. „Nem”-et nem fog mondani, a szenátus már kedden átveszi a tervezet. Pat Ryder, a Pentagon szóvivője már a múlt héten jelezte, hogy az Egyesült Államok „nagyon gyorsan” leszállítja a fegyvereket, ha a képviselők rábólintanak. Erre Oksana Markarova, Ukrajna Egyesült Államokbeli nagykövete is reagált, mint mondta

az egész logisztikai lánc készen áll a fegyverek fogdására.

Markarova az ukrán televíziónak is megerősítette, hogy a Védelmi Minisztérium előkészítette a támogatási csomagokat. Minden valószínűség szerint Ukrajna nagy hatótávolságú rakétarendszereket kap, amik már hét végén útnak indulhatnak a háborúban álló ország felé.

Alig van lőszer a fronton

Fotó: AFP

És, a többiek?

A Bloomberg informátorai szerint Németország nyomást gyakorol szövetségeseire, Franciaországra, és Olaszországra, hogy légyvédelmi rendszereket, és alkatrészeket is szállítson Ukrajnának.

Berlin emellett egyaránt sürgeti a NATO-országokat, hogy gondolják végig, mit tudnak küldeni Ukrajnának.

Gyorsan kell cselekedni, ugyanis az 1200 kilométer hosszú fronton égető a fegyverhiány.

Az elégtelen mennyiségű légvédelmi eszköz miatt pedig az összeomlás szélén harcolnak az ukrán erők.

Közben az orosz erők fokozták a Harkiv elleni bombázásokat.

Szakértők szerint még ha az eszközök gyorsan meg is érkeznek, a szállítási logisztikának időre van szüksége. Reálisan néhány hétbe is beletelik, mire a frontvonalon megjelennek, és bevethetik a fegyvereket.

Így tehát

a helyzet a következő pár hétben tovább romolhat, ugyanis az orosz erők minden bizonnyal kihasználják a az új amerikai segélyek érkezéséig tartó időszakot.

Összességében, míg az ukrán erők folyamatosan gyengülnek, az orosz hadsereg egyre erősödik a fronton, azaz a hátország egyre jobban felfegyverezi a frontra küldött csapatokat.

A Kreml csapatai kulcsfontosságú helyekre koncentrálnak, most a Donyeck régióban fekvő Csasziv Jar városa került középpontba. Egy arányszám azonban jól kifejezi a az orosz és az ukrán hadsereg között kialakult különbséget:

most a frontos 10 orosz lövésre mindössze 1 ukrán tüzérségi válasz jut.

Jelentősen meggyengültek az ukránok, a mostani segítséggel viszont stabilizálhatják vonalaikat

– mondta Phillips O'Brien, a skóciai St. Andrews Egyetem stratégiai tanulmányok professzora. Emellett a közhangulat is jelentősen negatívabb, mint eddig – ez persze nem is csoda, mindenki érzi, hogy egyre rosszabb a helyzet. Emellett a társadalomban a csökkenő nemzetközi segítség is kétségeket szül.

Mindezt Zelenszkij is érzi, szokásos vasárnapi beszédében azt mondta, hogy a fegyvereknek a lehető legrövidebb időn belül a frontvonalba kell kerülniük, minden perc számít.