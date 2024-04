A Bloomberg hírszerzési forrásokra hivatkozva azt írja, hogy elsősorban katonai és kormányzati objektumok lehetnek a támadás célpontjai. A hírügynökségnek az egyik forrás egyenesen azt mondta,

a kérdés pusztán az időzítés, és nem pedig az, hogy valóban megtörténik-e a támadás.

Irán már eddig is azzal fenyegetőzött, hogy légicsapást mér Izraelre, hogy megtorolja a Damaszkusz elleni múlt heti támadást, amelyben magas rangú iráni katonai tisztviselők haltak meg. Izrael nem ismerte el, hogy ő áll a támadás mögött.

Fotó: AFP

A polgári célpontok biztonságban vannak

Izrael szövetségesei azt közölték, hogy információik szerint

a polgári létesítmények biztonságban vannak, a támadás katonai, illetve kormányzati célpontok ellen várható.

Izrael közölte szövetségeseivel, hogy megvárja a támadást, mielőtt újabb szárazföldi offenzívát indítana a Hamász ellen a gázai Rafahban.

Az izraeli tisztviselők közben megfenyegették Iránt is, hogy ha Izrael földjére kerül, akkor Izrael is Irán földjére lép. A szándékok komolyságát jelezheti, hogy szerdán a legfelsőbb iráni vezető, Ali Hámenei ajatollah megismételte, hogy megtorolja a Damaszkuszt ért csapást. Az Egyesült Államok egyfelől tűzszünetre szólította fel Izraelt Gázában, de azt is jelezte, hogy támogatja a zsidó államot, ha Irán vagy annak szövetségesei megtámadják.

Mindent megteszünk, hogy garantáljuk Izrael biztonságát

– jelentette ki Joe Biden amerikai elnök.

Megy a készülődés

Közben a külföldi diplomáciai képviseletek már felkészültek a légitámadásra, készenléti terveket készítenek a kiürítésre, miközben az izraeli hatóságok vészhelyzeti készletekről, például generátorokról gondoskodnak.

Az most még nem világos, hogy egy széles körű, elhúzódó háborúvá változtatja-e a konfliktust egy esetleges iráni támadás, de annyi biztos, hogy a feszültség jelentősen megnőne a térségben – mondta az egyik informátor.

A múlt héten Izrael a GPS-jeleket zavarta, ami a támadásra való felkészülés egyik állomása volt.

Reagál a piac

A hírre drágult az olaj. A Brent ára ismét átlépte a 90 dollárt, csütörtök délelőtt 90,60 centen jegyezték, az amerikai WTI hordója minimális áremelkedés után 86,60 cent körül állt.

A bizonytalanság a tradicionális menekülőeszköz, az arany árát is csúcsközelben tartja, 2353 dollár körül kell fizetni unciájáért.