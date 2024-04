Ismert, hogy a Lánchíd felújításával kapcsolatban már zajlik nyomozás, azonban a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) jelentése, illetve annak megállapításai alapján további bűncselekmények gyanúja is felmerülhet.

Lánchíd-botrány: további bűncselekmények gyanúja is felmerülhet a KEHI vizsgálata alapján (Fotó: Kallus György / Világgazdaság)

A most közzétett jelentésben a KEHI megállapította, hogy az A-Híd Zrt. 1 330 119 759 forintot utalt át a Sunstrike Hungary Kft. részére, amely cég ügyleteivel kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozást folytat. A megismert adatok alapján azonban látszott, hogy az A-Híd Zrt. három alkalommal (2020. november 4., 2020. december 9. és 2021. január 19. napján) már a fővállalkozási szerződés megkötését megelőzően is teljesített átutalásokat a Sunstrike Hungary Kft. részére. Már az első átutalás is időben összefügg a közbeszerzési eljárás folyamatával.

Az A-Híd Zrt. ugyanis először a Lánchíd projekt közbeszerzési eljárása során beérkezett ajánlatok bontását (2020. október 28.) követő egy héttel teljesített átutalást a Sunstrike Hungary Kft. részére 71 648 320 forint összegben. A KEHI megállapította azt is, hogy mindösszesen 1 545 064 719 forintot utalt át a Sunstruke Kft.-nek az A-Híd Zrt.

A Sunstrike Hungary Kft. a bevételeiből összesen 1 509 716 000 forintot utalt tovább két ügyvéd részére, akik közül az egyik a céggel azonos épületben rendelkezett irodával.

Az átutalt összegből – a tranzakciók időpontja és összege alapján beazonosítható módon – 1 343 174 000 forintot 39 alkalommal, jellemzően az átutalás napján vagy azt követő néhány napon belül készpénzben felvettek.

Az utalások és a készpénzfelvételek sorrendje, illetve a beruházóhoz érkező kifizetések között időbeli összefüggés fedezhető fel. A Lánchíd felújításával összefüggésben az A-Híd Zrt.-hez befolyt pénzek beérkezését és a Sunstrike Hungary Kft. részére történő kifizetéseket, továbbá a Sunstrike Hungary Kft. által a két ügyvéd részére történő átutalásokat egy táblázatban szemléltette a KEHI.

HÁTTÉR A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. – a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött megvalósítási megállapodás alapján – 2020. augusztus 4-én a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény második része szerinti, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a „Széchenyi Lánchíd felújításának kivitelezési munkái” tárgyában. A részvételre jelentkező szervezetek valamennyien érintettek voltak abban a 2016-ban összejátszás gyanúja miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban, amely az M4 autópálya építése kapcsán indult és ahol a túlárazás gyanúja is felmerült. A közbeszerzési eljárás eredményeként a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2021. február 2-án az A-Híd Építő Zrt-vel kötött fővállalkozási szerződést.

Mennyit fizettek ki összesen a Lánchíd felújításáért?

A fővállalkozási szerződésben kikötött vállalkozási díj tartalékkeret nélkül nettó 18 721 210 427 forint volt, ami közel két és félszerese a Lánchíd-felújítás 2018-ban becsült költségének. A felek a fővállalkozási szerződést két alkalommal módosították, amelyek eredményeként a vállalkozási díj nettó 18 742 591 093 forintra növekedett. Az A-Híd Építő Zrt. a beruházást 2023. május 15-én készre jelentette, majd annak műszaki átadás-átvétele 2023. július 13-án befejeződött.

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. a Széchenyi Lánchíd felújításával összefüggésben – az időközben megrendelt pótmunkákkal együtt – összesen nettó 19 328 775 252 forintot fizetett ki az A-Híd Építő Zrt. részére. A vállalkozási díjról kiállított részszámlákat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. a Budapest Főváros Önkormányzata részére továbbszámlázta. A vállalkozási díj végső forrásaként a Budapest Főváros Önkormányzata által az Európai Beruházási Banktól felvett szolgált.

Hol tart a Lánchíd-botrány?

Amint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az eddigi adatok alapján másfél milliárd forint „hídpénz” áramlott a felújítást végző A-Híd Zrt.-től egy másik gazdasági társasághoz, a Sunstrike Hungary Kft.-hez, ami Vig Mórnak – az Amnesty International Magyarország nevű NGO igazgatója, Vig Dávid testvérének –, a sok száz milliós számlagyárba belebukott, praxisától eltiltott exügyvéd érdekeltsége.

Mint a Magyar Nemzet írta, a napokban új szereplő bukkant fel az ügyben Hegedüs Dániel ügyvéd személyében, akinek irodája különös egybeesés nyomán ugyanazon a címen van bejegyezve, ahol a Vig Mór-féle Sunstrike. Ez a tény azért lényeges, mert a Mandiner információi szerint a Lánchíd felújítását végző A-Hídtól a Sunstrike-hoz érkezett 1,4 milliárd forint egy részét Hegedüs a saját ügyvédi letéti számlájára utalta, majd onnan mintegy ötszáz millió forintot felvett készpénzben.