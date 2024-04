Lényegesen jobban érdeklődnek a választók a júniusi európai parlamenti választás iránt, mint öt éve, a szegénység, az egészségügy, a munkahelyek és a védelem a legfontosabb kampánytémák – derült ki egy friss felmérésből.

Az Európai Parlament idei választásán magas lehet a részvétel / Fotó: Shutterstock

Az Eurobarometer február és március között kérdezett meg 26 411 embert az 27 tagállamában, akiknek 60 százaléka jelezte, hogy valamilyen szinten érdeklődik a részvétel iránt. Ez három százalékpontos növekedést jelent az egy évvel ezelőttihez viszonyítva, és jelentős előrelépés a 2019-eshez képest, amikor ezt a szavazás előtt 49 százalék jelezte.

A részvétel akkor végül 50,66 százalékos volt, a legmagasabb 1994 óta. Most 71 százalék állítja, hogy valószínűleg elmegy szavazni.

A válaszadók 81 százaléka szerint a nemzetközi helyzet – az ukrajnai háború és a közel-keleti válság – most még fontosabbá teszi a választást.

Az európaiak tisztában vannak vele, hogy mekkora a tét

– hangsúlyozta a felmérés eredményét kommentálva Roberta Metsola, az EP elnöke.

A franciák a kivételek

Franciaország az egyedüli tagállam, ahol nem nőtt a választói érdeklődés. Ezt magyarázhatja, hogy ott a megkérdezettek 27 százalékának van csupán pozitív véleménye az EP-ről, ami a legalacsonyabb arány az összes tagállam között, emlékeztetett tudósításában a Reuters.

A franciákat kivéve pozitív a választók véleménye az EP-ről / Fotó: Shutterstock

Az EP honlapján ismertetett eredmény szerint az uniós állampolgárok véleménye összességében ennél sokkal jobb a 720 tagú strasbourgi testületről: 81 százalékuké pozitív vagy semleges, és csak 18 százaléké negatív.

Ami még fontosabb: 56 százalékuk szívesen venné, ha választott képviselői a mostaninál fontosabb szerepet játszanának, 28 százalék ellenzi ezt, 10 százalék pedig nem változtatna a helyzeten.

A megkérdezettek majdnem háromnegyede (73 százaléka) gondolja azt ugyanis, hogy az EU döntései hatással vannak a mindennapi életére,

ötödük szerint ráadásul „nagyon nagy” mértékben.

Kiderült az is, hogy a válaszadók 71 százaléka szerint a hazája számára előnyös az uniós tagság. Ez az arány állandóságot jelent, ugyanennyien válaszoltak igennel erre a kérdésre a tavaly ősszel készített utolsó hasonló felmérés során is.

Pártokat nem mér az Eurobarometer

Az Eurobarometer rendszeresen készít felméréseket az uniós állampolgárok véleményének alakulásáról, a politikai pártok támogatását azonban nem méri.

Előretörnek várhatóan az euroszkeptikus és nacionalista pártok / Fotó: AFP

Más közvélemény-kutatások eredménye azonban azt mutatja, hogy az idén jelentős előretörésre számíthatnak az euroszkeptikus és nacionalista, radikálisan jobboldali pártok.

Bár változatlanul az Európai Néppárt (EPP) lesz minden felmérés szerint a legnagyobb erő, jelentős gyengülésre számítanak a zöldeknél és a liberális Újítsuk meg Európát csoport esetében.

Erősödni fognak viszont a Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR), amelynek a lengyel Jog is Igazságosság (PiS) is tagja, és amelyhez a választás után a Fidesz is csatlakozni fog. Több képviselőre számíthat emellett a többek között a francia Nemzeti Tömörülést, az osztrák Szabadságpártot, az olasz Északi Ligát és az Alternatíva Németországért pártot (AfD) is tagjai között tudó Identitás és Demokrácia Párt (ID) is.