Jövőre májusban, októberben és decemberben is számíthatunk hosszú hétvégére – derül ki a hétfő esti Magyar Közlönyből. A rendelet szerint

május 2-án (pénteken),

október 24-én (pénteken),

és december 24-én (szerdán) lesz munkaszüneti nap.

A hosszú hétvégéket május 17-én, október 18-án és december 13-án, szombatokon fogjuk ledolgozni. A rendelet 2025. január elsején lép hatályba, és 2026. január elsején hatályát veszti.

Magyar Közlöny: jövőre több hétvégén is dolgozni kell / Fotó: Shutterstock

Korábban már megjelent a 2025. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet a kormany.hu-n, mely szerint három szombat is munkanap lenne jövőre – végül ez meg is valósult. Idén szintén három olyan ünnepnap is lesz, amely keddre vagy csütörtökre esik, így három szombaton kell dolgozni: