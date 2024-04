A demonstráció az előre bejelentettek szerint a Deák Ferenc térről indult, ahol több ezren gyülekeztek, majd a Bajcsy-Zsilinszky út és az Alkotmány utca érintésével vonultak át a résztvevők a Kossuth térre Magyar Péter vezetésével.

Magyar Péter szerint ő csak egy szikra, az atombomba a nép / Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

A Magyar Nemzet tudósítása szerint a menetet zenés kocsi kísérte, és a ceremóniamester igyekezett fesztiválhangulatot teremteni, buzdítani a közönséget, amely kormányellenes rigmusokat skandálva haladt a Parlament felé.

Final Countdown

A menet élén érkezett meg a Kossuth térre Magyar Péter barátnője és testőrei kíséretében, ahol zászlóval a kezében vonult körbe. Magyar Péter menet közben újságíróknak arról beszélt, hogy a mostani tüntetésen megmutatják, milyen sokan vannak, és az elit leváltásához az első lépést június 9-én teszik majd meg.

Kiemelte, hogy sokan érkeztek a mai megmozdulásra külföldről is.

A téren megjelenteket Péter Petra volt rádiós köszöntötte, aki március 15-én is felszólalt Magyar Péter tüntetésén. Bálint András színművész Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét szavalta, majd Nagy Ervin olvasott fel külföldön élő magyarok leveleiből.

A tüntetés hallgatósága/ Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A rendezvény fő szónoka, Magyar Péter a svéd Europe-együttes Final Countdown című dalának motívumaira vonult fel a pódiumra. Köszöntötte a szerinte több százezres sokaságot a rendezvényen, amelyet az utóbbi évek legnagyobb politikai demonstrációjának nevezett.

Magyar Péter csak egy szikra, atombomba a nép

Magyar Péter március végén a kormány lemondását követelte, most pedig bejelentette, hogy átvették a Legyél a változás! Egyesületet, amely jogi keretet biztosít a működésükhöz, és ide érkezhetnek a nekik szánt támogatások is. Pártot is létrehoznak, amellyel indulni kívánnak a júniusi európai parlamenti választáson. A jelöltek azok lesznek majd, akikre a szimpatizánsaik javaslatot tesznek majd a honlapjukon.

Hosszasan felidézte azokat a vádjait, amelyeket ügyészségi meghallgatása alkalmával már megfogalmazott, és arról is beszélt, hogy lehet-e számítani tőle „atombombákra”.

Az atombomba mi vagyunk, a magyar nép

– fogalmazott Magyar Péter, aki kijelentette, hogy ne tőle várják a változást, ő csak elindítani akar egy új korszakot, egy „szikra”, amely beindítja a motort.

Bejárják egész Magyarországot

A politikus beszólt a közmédia vezetőinek, azt követelte, hogy élő adásban mondhassa el, miként képzelni az új Magyarországot, majd rátért Polt Péter legfőbb ügyészre, aki szerinte nem képes pártatlanul végezni a munkáját – tudósított a Mandiner, amely úgy folytatta, hogy Magyar a beszédében arra kérte a tömeget: ne féljenek kiállni magukért és az elesettekért, majd valódi integrációt ígért a romáknak.

Ezek után a június 9-i választások fontosságáról beszélt, és azt ígérte, hogy a következő hónapokban bejárják egész Magyarországot, minden megtesznek azért, hogy mindenki elhiggye, van remény a változásra.

Magyar Péter végül újabb tüntetést hirdetett anyák napjára, május első vasárnapjára.