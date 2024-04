Feltűnően pozitív színben mutatja be Magyar Pétert az AP hírügynökség a tegnapi, több tízezer főt megmozgató kormányellenes tüntetésről beszámoló cikkében – írja a Magyar Nemzet.

Több tízezren gyűltek össze szombaton a Kossuth téren a Magyar Péter által rendezett tüntetésen / Fotó: Attila Kisbenedek/AFP

Orbán Viktor nemrégiben feltűnt ellenfele tízezres tömeg előtt vázolta fel szombaton, hogy hogyan vetne véget Orbán Viktor 14 éves hatalmának, valamint hogyan egyesítené újra a politikailag széttöredezett országot

– írja Justin Spike az AP hírügynökség cikkében.

A lap szerint a hírügynökség újságírója írásában hosszan, feltűnően pozitív színben mutatja be Magyar Pétert. Többek között azt írja, hogy Magyar Péter hagyta ott jól fizető állásait, mert fellázadt a kormány ellen, holott a Nemzetgazdasági Minisztérium ezt már hónapokkal ezelőtt cáfolta közleményében. Magyar Péternek ugyanis megszüntették munkahelyi pozícióját, a fenyegetőzései ellenére is. Azóta már az is kiderült, hogy Magyar Péternek Mészáros Lőrinc cégével voltak munkaügyi tárgyalásai nem sokkal a Partizánnak adott interjúja előtt.

Bár számos vezető nemzetközi médiumnak kérdőjeleződött meg a szakmai és etikai integritása, miután kiderült, hogy a Soros-pénzekkel kitömött Action for Democracy (A4D) erős befolyást gyakorolt a szerkesztőségek munkájára, láthatóan meg sem próbálják tisztázni magukat. Miután Eric Koch, az A4D egyik együttműködő partnere a fősodratú, liberális szemléletű médiumok elfogultságát leleplező, súlyos kijelentéseket tett az X-en megosztott videóban, több televíziót, lapot és hírügynökséget is megkeresett a Mandiner, ám válasz csak egyetlen helyről érkezett.

Justin Spike a lap kérdésére elismerte, hogy Eric Koch, a Soros-pénzekkel kistafírozott Action for Democracy aktivistája olyan e-mailekkel bombázta, amelyekben arról győzködte, hogy kormánykritikus éllel tudósítson Magyarországról.

Bár Koch egy minap nyilvánosságra került videón elárulta, hogy mintegy 1500 újságírót igyekezett befolyásolni, az érintett, tucatnyi nemzetközi orgánum nem reagált nyilvánosan a leleplező kijelentésekre. Eric Koch a legsúlyosabb állításait az NBC Newszal és a CNN-nel kapcsolatban fogalmazta meg. Arról számolt be ugyanis, hogy utóbbi politikai igazgatójának, David Chaliannak folyamatosan „duruzsolt a fülébe”, hogy az A4D-nek tetsző módon tematizálják a magyar közéletet, s az NBC News elnökét is ugyanezért nyaggatta rendszeresen.

A Magyar Nemzet emlékeztet, hogy a 2022-es országgyűlési képviselő-választás külföldi befolyásolásának körülményeit feltáró titkosszolgálati jelentés megállapította, hogy az Action for Democracyn, valamint egy azonos célú, svájci alapítványon keresztül több mint négymilliárd forint érkezett Magyarországra, s a pénzekkel a hat pártot tömörítő, közös listán induló baloldal választási kampányát segítették.

A lap szerint mindezek fényében különösen érdekes Magyar Spinozában tett nyilatkozata, aki Rangos Katalin újságírónak arról beszélt, hogy David Pressmannal személyesen nem találkozott, de közvetítők megkeresték. Hozzátette: szerinte a látszatát is el kell kerülni annak, hogy úgy tűnjön, valaki külföldi segítséggel akarja leváltani a kormányt, igaz, szerinte rezsimváltást csak így lehet Magyarországon véghez vinni.