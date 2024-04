Világszerte megugrott a fertőző májgyulladás okozta halálozások száma, jóllehet a diagnosztizált fertőzések száma visszaesett – derül ki az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) kedden közzétett jelentéséből. A dokumentum szerint míg 2019-ben 1,1 millióan haltak bele a hepatitisz különböző változataiba, 2022-ben ez a szám 1,3 millióra nőtt. A halálozások 83 százalékát a hepatitisz B, 17 százalékát pedig a hepatitisz C okozta.

A WHO jelentése szerint egyre több korai elhalálozás írható a májgyulladás számlájára / Fotó: Shutterstock / képünk illusztráció

A WHO adatai szerint ugyanebben az időszakban csökkent az újabb megbetegedések száma: 2019-ben 2,5 millió fertőzést regisztráltak, 2022-ben pedig 2,2 milliót. A szervezet részéről aláhúzták, hogy a kapott értékek az oltási kampányok és a megelőzést népszerűsítő programok sikerességét mutatják.

Mindazonáltal még így is a világon naponta mintegy 6000 ember fertőződik meg májgyulladással.

A világszervezet kiemelte, hogy 2022 végéig a krónikus májgyulladás B típusában szenvedők csupán 13 százaléka kapott diagnózist és mindössze 3 százalék jutott antivirális kezeléshez. Ami a hepatitisz C változatát illeti, csupán a betegek egyötödét kezelték. A WHO arra is felhívta a figyelmet, hogy sok országban a májgyulladást kimutató vizsgálat, illetve a kezelés továbbra sem támogatott államilag, ezeket a betegeknek kell állnia.

A többek között vírusok, autoimmun betegség, alkohol, bizonyos gyógyszerek és méreganyagok okozta májgyulladásnak – más néven hepatitisznek – öt különböző változatát különböztetjük meg A-tól E-ig. A WHO jelentésében kiemelt helyet kapó hepatitisz B és C a cirrózis és májdaganat fő előidézői között vannak.