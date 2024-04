Olaf Scholz német kancellár sanghaji látogatása során felszólította a kínai kormányt, hogy a tisztességes verseny fennmaradása érdekében csökkentse az agresszív támadásokat az európai piaccal szemben, és kezelje jobban a nyugati cégeket. Az amerikai pénzügyminiszter múlt heti találkozóján elhangzottakhoz hasonlóan azonban a kínai vezetés elutasította a vádakat – írta a Bloomberg.

A látogatás fénypontja Olaf Scholz német kancellár és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozója / Fotó: Kay Nietfeld / POOL / AFP

Scholz, aki olyan német cégek vezetőivel utazik, mint a Siemens, a BMW és a Mercedes-Benz, azért van Kínában, hogy átadja Brüsszel üzenetét: ha Peking nem hallgat az európai figyelmeztetésekre, és nem hagy fel a diszkriminatív üzleti gyakorlataival, akkor az Európai Uniónak nem lesz más választása, mint fokozni a védelmi mechanizmusokat az ázsiai nagyhatalommal szemben.

A versenynek tisztességesnek kell lennie. Egyenlő feltételeket követelünk, csak annyit akarunk, hogy a vállalatainkat ugyanúgy kezeljék, ahogy mi a kínaiakat. Pekingnek fel kell lépnie a dömpingárukkal, a túltermeléssel és a szerzői jogok megsértésével szemben

– figyelmeztetett a német kancellár hétfőn Sanghajban, négynapos látogatásának második állomásán.

A kínai iparpolitika bírálatában Scholz nincsen egyedül: Janet Yellen, az amerikai pénzügyminisztérium vezetője pekingi látogatása során hasonló aggályokat vetett fel, és sürgős irányváltást követelt a kormánytól.

A G7-országok támadásai a legrosszabb pillanatban érkeztek, mivel Hszi Csin-ping elnök minden erejével a újjáélesztésén dolgozik, ebben pedig a feldolgozóipar és a külföldi kulcsfontosságú szerepet játszana. Az agresszív kínai gyakorlatok azonban feszültséget keltettek legfontosabb partnerei körében, akik többek között a csip- és autóipar, valamint a zöldtechnológiák területén érzik fenyegetve magukat.

Scholz kínai gyerekeket nyugtatott: nem kötelező füvet szívni A német kancellár Kínában nyugtatta meg a diákokat, hogy németországi cserediákként sem muszáj kannabiszt fogyasztani. A 66 éves politikus maga sem szívott sosem füvet.

Az ügy megoldása más nyugati kormányok számára is sürgetővé vált, amelyek szintén a gazdaságaik újjáépítésén dolgoznak az elmúlt évek válságai után. Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter például hétfőn Scholz látogatására reagálva kijelentette, hogy az EU-nak új gazdasági stratégiára van szüksége Kínával szemben.

Európának meg kell védenie az érdekeit az amerikai protekcionizmus és a kínai ipari túlkapacitás ellen, amelyek hatalmas fenyegetést jelentenek a kontinens piacára és gazdasági növekedésére

– nyilatkozta az újságíróknak Le Maire a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank e hét végi, washingtoni találkozójára tervezett utazása előtt.

A német delegáció lehetetlen kérésekkel érkezett Kínába / Fotó: Michael Kappeler / DPA / AFP

A kínai gazdasági fenyegetés miatt tavaly az hivatalos vizsgálatot indított az itt gyártott elektromos járművekkel kapcsolatban, arra hivatkozva, hogy az olyan vállalatok, mint a BYD, hatalmas állami támogatásokat kapnak, amivel előnybe kerülnek a nyugati gyártókkal szemben.

Peking azonban elutasította a vádakat, mondván, hogy a kínai elektromosautó-ipar a fejlett, belföldi ellátási láncoknak és a magas minőségnek köszönhetően sikeres, az alacsony árú járművekkel pedig nem sértik a szabad versenyt.

A kínai tisztviselők most hasonló módon reagáltak Scholz aggályaira: szerintük a német kritikák „álhírekre” és „hamis információkra” alapulnak, az EU-nak pedig nincs joga beleszólni az ország iparába.

Hivatalos kínai álláspont az ügyben valószínűleg kedden délután, az elnökkel és Li Csiang miniszterelnökkel tartott tárgyalások után fog megszületni, de kicsi az esélye annak, hogy a német kancellár képes lesz nyomást gyakorolni a pekingi vezetésre.

Olaf Scholz a háborúval kapcsolatban is Kína kegyeit keresi

A német delegáció látogatását némileg beárnyékolja Irán Izrael elleni támadása, amellyel kapcsolatban a kancellár felszólította Teheránt, hogy ne eszkalálja a konfliktust, és abban bízik, hogy Kína is nyomást fog gyakorolni az országra az agresszió csökkentésének érdekében.

A keddi találkozón az orosz–ukrán háború kérdése is a napirenden van – Scholz ebben az ügyben is meg akarja győzni Pekinget, hogy használja ki moszkvai befolyását, és segítsen a harcok lezárásában. Belsős információk szerint ráadásul a kancellár a nyugati szankciók megkerüléséről is beszélni akar a kínai elnökkel.

A német misszió kritikusai szerint azonban Scholz kudarcot fog vallani Kínában, mivel több ügyben is csak követelésekkel tud szolgálni, és fennáll a veszélye annak, hogy a találkozók végére csak még ellenségesebb lesz a hangulat a két ország, valamint az EU között.