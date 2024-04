Az orosz-ukrán háború 783. napja – nyár elején nagyszabású offenzívába kezdhetnek az oroszok

Az orosz hadsereg nagyszabású támadó hadműveletre készül a nyár elején. Amennyiben az Amerikai Egyesült Államok addigra nem oldja fel az Ukrajnának nyújtott katonai segélyt, akkor az ellenséges offenzíva nagyon komoly kihívások elé állítja majd az ukrán fegyveres erőket – írta az Institute for the Study of War (ISW) legfrissebb jelentésére hivatkozva az Unian ukrán hírügynökség.

Az orosz hadsereg nyár elején újra nagy erőkkel támadhat /Fotó: Roman Pilipey / AFP/

Az ISW szerint a régóta várt amerikai segítség létfontosságú lenne ahhoz, hogy a védelmi erők hatékonyan tudjanak védekezni a jelenlegi és a jövőbeni orosz támadó hadműveletekkel szemben, amelyek várhatóan késő tavasszal és nyáron kezdődnek. Az ukrán fő hírszerzési igazgatóság vezetője, Kijlo Budanovnak úgy nyilatkozott, hogy csapataik felkészülnek egy jövőbeli nagy orosz offenzíva visszaverésére, amely a rendelkezésre álló információik szerint május végén vagy június elején indulhat meg. Azonban úgy véli, hogy a védekezés katasztrofálisan nehéz lesz a nyugati katonai támogatások nélkül.

Ukrajna védelmi minisztere, Rusztem Umerov arról számolt be, hogy a kelet-ukrajnai fronton egyre feszültebb a helyzet, az oroszok Bahmuttól nyugatra összpontosítják erőket. Az ukrán fegyveres erők eddig sikeresen védekeztek az orosz túlerővel szemben, köszönhetően többek között a modern katonai felszereléseiknek is. Ugyanakkor lőszerhiányról is beszámolt az ISW, jelentésük szerint Bahmut és Avgyijivka érségében minden 10 orosz tüzérségi lövedékére csupán 4-5 ukrán tüzérségi lövedék jut. Úgy vélik, hogy

az ukrán hadsereg képessége az erősödő orosz támadások visszaverésére a katonai és logisztikai eszközök hiánya miatt romlott.

A dokumentum kiemelte, hogy a Kreml most kihasználhatja az amerikai segítség késedelme miatti ukrán felszereléshiányt arra, hogy kisebb taktikai sikereket érjenek el a fronton. Ha ez a helyzet továbbra is fennáll, akkor egy nagyobb erejű jövőbeli orosz támadó hadművelet is könnyebben érhet el sikert, főleg a Bahmuttól nyugatra eső területeken.

