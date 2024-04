A tajvani hatóságok szerint hetven bányász rekedt két szénbányában, miután erős földrengés rázta meg a szigetet – írta az ABC News.

A mentőalakulatok folyamatosan dolgoznak / Fotó: Anadolu via AFP

A bányászok kimentésére mentőcsapatot szerveztek, a bent rekedtek állapotáról a hatóságok később értesítik a sajtót. Ahogy azt megírtuk, az elmúlt 25 év legerősebb, 7,4-es fokozatú földrengése pusztított Tajvanon.

A rengés epicentruma nagyjából 18 kilométerre délre volt Hualien turistavárostól – írta meg a CNN. A földrengést több erős utórengés is követte, amelyek akár 6,5-es magnitúdójúak is lehettek. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az utórengéseknek még nincs vége, a következő napokban további, akár 7-es erősségű rengésekre is kell számítani.

A természeti katasztrófában legkevesebb 26 épület összedőlt, több tíz ember a romok alá szorult. Jelenleg szintén több tíz sebesültről tudni, valamint négy áldozatot találtak meg a romok között.

A földrengés után Tajvan, Japán és a Fülöp-szigetek is szökőárriasztást adott ki, de ezt mostanra mind a három ország visszavonta.

A világgazdaságnak is betehet a katasztrófa: tajvani fejlett technológiai cégek olyan helyi üzemekben gyártják és szerelik össze az egyebek közt az iPhone-okat és a legmodernebb autókat is működtető csipjeiket, amelyek annyira ki vannak téve a földrengéseknek, hogy akár a legkisebb remegés is tönkreteheti komplett precíziós félvezetőkészleteiket.