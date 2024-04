Szeszélyes április: a nyarat tavasz váltja a jövő héten

Noha a hétvégén még sok napsütésre és nyárias időre számíthatunk a jövő hét elején megérkezhet a lehűlés és az évszaknak inkább megfelelő, tavaszias idő várható – derül ki a Köpönyeg időjárás-előrejelzéséből.

A korai nyár után visszatér a tavasz /Fotó: Shutterstock/

A szél azonban már szombaton és vasárnap is elkezd megélénkülni, de csapadék ezeken a napokon még nem várható és a hőmérséklet is 25–31 fok között alakulhat.

Hétfőn jön a lehűlés

A napos idő még hétfőn is velünk marad eleinte, de később északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és estétől záporok, zivatarok alakulnak ki. Az északnyugati szél egyre inkább megerősödik, és az északnyugati területeken a lehűlés is megkezdődik.

Ennek megfelelően a hőmérséklet is szélesebb sávban, 20 és 30 fok között alakul.

Keddre már beborul az ég és eső, zápor is kialakulhat több helyen is, de akár zivatar is kitörhet, miközben továbbra is erős marad az északnyugati szél. Markáns lehűlés várható, a legtöbb helyen napközben nem emelkedik, hanem csökken a hőmérséklet. Reggel 13, délután már csak 9 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szerdán is borongós maradhat majd az idő, de csapadék ekkor már csak szórványosan várható, de az északi, északnyugati szél többfelé erős maradhat, miközben 10–15 fok lesz csak a hőmérséklet. Ráadásul a távolabbi előrejelzés szerint ezután is napokig hűvös maradhat, sőt reggelente talajmenti fagy is lehet.