Trump a börtönből is kormányozhat, ha elítélnék és lecsuknák

Donald Trump jelenleg három államban és Washingtonban különböző bűnügyi eljárások alatt áll és ha csak egy esetben is bűnösnek találják, az börtönbüntetést eredményezhet. Többen is feltették a kérdést: elítélhetik-e Trumpot vagy bárki mást bűncselekmény miatt, és utána olyan vezető pozíciót tölthessen be, mint az amerikai elnök? Jogi szakértők szerint a válasz egyszerű: igen, mert az Egyesült Államok alkotmánya nem tiltja.

Trump elnöki kormányzását a börtön sem állíthatná meg / Fotó: AFP

A Kaliforniai Egyetem jogszakértő professzora, Richard L. Hasen azt mondja, hogy az amerikai alkotmányban korlátozott számú követelményrendszert állítottak fel, amelynek része az is, hogy felkelésben részt vettek sem lehetnek elnökök, Trumpot viszont nem ezért állították bíróság elé New Yorkban, így még mindig nincs akadálya, hogy betöltse a pozíciót – írja a The Washington Post.

Az alkotmány kidolgozásakor nem gondoltak arra, hogy hogy valaki, akit jelentős bűncselekmény miatt elítéltek, életképes jelölt lenne a Fehér Házba

– mondta Kimberly Wehle, a Baltimore-i Egyetem jogászprofesszora. Szerinte az volt az alapítóatyák előtt, hogy egy ilyen személy feltehetően megakadna a politikai felemelkedésben, és nem valószínű, hogy elérné az amerikai politikai rendszer legmagasabb szintjét. Wehle azt mondja, hogy legalább egyszer már előfordult, hogy egy elnöki jelölt a börtöncellájából folytatta a választási kampányát: az Amerikai Szocialista Párt jelöltje, Eugene V. Debs, 1920-ban. Jogi szakértők szerint

szélesebb körű alkotmánymódosításra lenne szükség a Kongresszus kétharmadának támogatásával, hogy megtiltsák a bűnözőknek, hogy induljanak az elnöki pozícióért.

Ez viszont a feszült politikai légkör miatt jelenleg szinte elképzelhetetlen. Egy jogszakértő szerint „egy egészséges, működő rendszerben másik jelöltet választottak volna. A republikánusoknak már rég hátat kellett volna fordítani Trumpnak”.

Donald Trump első bűnügyi tárgyalása április 15-én fog kezdődni, New Yorkban. Az ügyben a kampányfinanszírozási szabályok megsértése miatt áll bíróság elé a republikánus elnökjelölt, mondván, a Stormy Daniels pornószínésznőnek fizetett hallgatási pénz megsértette a választási szabályokat.