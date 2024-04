Inog Von der Leyen széke – sok múlik Melonin Ursula von der Leyen öt éve is csak épphogy meg tudta győzni az Európai Parlament képviselőinek többségét, hogy támogassák a jelölését az Európai Bizottság élére, ám most sem lesz könnyebb dolga, különösen, hogy sem a Fidesz, sem a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) pátjának támogatására nem számíthat. Sőt, az őt támogató három párt – az Európai Néppárt, a Szocialisták és Demokraták és a liberális Renew – is várhatóan kevesebb képviselőt delegálhat majd az EP-be a júniusi választás után.