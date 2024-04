Gerincműtéten esett át a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Újra kellett tanulnia járni Gulyás Gergelynek, de a következő korányinfót már a miniszter tartja Vitályos Eszter társaságában, aki Szentkirályi Alexandra helyett lett az új kormányszóvívő.

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter először tart együtt kormányinfót / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Mint ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt,

az eddigi kormányszóvivő elfogadta a kormánypártok felkérését, így elindul a főpolgármesteri posztért. Emiatt a kormányban betöltött feladatáról lemondott.

A kabinet hivatalosan is elbúcsúztatta. Korábban azt is megírtuk, hogy a Miniszterelnökséget vezető minisztert meg kellett műteni, ekkor már azt is tudni lehetett, hogy a beavatkozás sikeres volt.

Gulyás Gergelyt a rehabilitációja alatt a parlamentben és a kormányüléseken Panyi Miklós államtitkár, a helyettese pótolta. „Február végén a gerincklinikán egy gerincműtéten estem át, amely az előző tíz nap rendkívüli fájdalmától eltekintve előzmény nélküli volt és azonnali beavatkozást igényelt. A műtét sikeres volt, de utána újra kellett tanulnom járni” – mondta. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán a Facebookon közölte, hogy a kormányinfó csütörtökön 11 órakor lesz megtartva.