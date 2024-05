A Didi alapítója Dárdai Pál útjára lép

Háttérbe vonul a legnagyobb kínai fuvarmegosztó társaság, a Didi Global társalapító elnöke, angolosított nevén Jean Liu, aki a vállalat valamennyi sikeréből és hatalmas bukásából is tevőlegesen vette ki a részét. Liu a cég igazgatóságából is távozik. A Didi, amelyet szokás a kínai Uberként is emlegetni, egy belső köriratban közölte a hírt, egyszersmind jelezve, hogy a hölgy szakmai tudására továbbra is számítanak, azt majd később döntik el, hogy milyen pozícióban.

Jean Liu a Didi Global elnöki posztjáról és igazgatósági tagságáról mond csak le, amúgy marad a cégnél / Fotó: Imaginechina via AFP

A Will Cheng vezérigazgató és Jean Liu által az alkalmazottaknak vasárnap szétküldött levélben azonban adnak fogódzót is, nevezetesen azt, hogy Liu új szerepet kap, mint „állandó partner”, és megtartja jelenlegi feladatait, beleértve a személyzeti vezetői tisztséget is.

Remélem, hogy a jövőben jobban tudok majd a vállalat hosszú távú fejlődésére összpontosítani

– idéz a Reuters Liu levélből, amelyben a tehetséggondozást és a vállalati társadalmi felelősségvállalást említi kitörési pontként, ahol szaktudását kamatoztathatja.

A nehezen kibogozható megfogalmazás szerint ugyanazt a munkakört tölti majd be, de sallangok, azaz ilyen-olyan címek, titulusok nélkül. Magyarán olyan fontos szereplő a cég életében, mint Dárdai Pál a Hertha BSC-nél, akinek majd a következő bajnokság kezdetéig, azaz szeptemberig találnak egy pozíciót szeretett klubjánál, ahol a fél életét töltötte, de elmenni nem engedik. Persze ki tudja, hogy van-e, volt-e ilyen szándék Liu, illetve Dárdai esetében.

Dárdai Pál értékel. A tréner a Hertha kispadját hagyja csak ott, különben marad a klubnál / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Didi Global korábbi sikerei ellenére már éppúgy a másodosztályba süllyedt, mint ma az utolsó berlini mérkőzésén (?) a csapatát dirigáló Dárdai Pál. A Didi ott vágta el magát, hogy feltörekvő kínai cég létére a pekingi pártközpont kimondatlan utasítása ellenére bevezette részvényeit a New York-i tőzsdére, ahonnan azonban egy éven belül visszahívták, mert a rakoncátlankodására válaszul okkal vagy ok nélkül kitiltották egyes applikációit az alkalmazásboltokból, ezzel gyakorlatilag ellehetetlenítették a működését.

Peking a csuklóztatott cég őszinte bocsánatkérését egy 1,2 milliárd dolláros, bírságként aposztrofált csekk átnyújtásával nyugtázta

2023 elején, az adatvédelem betartatását pedig a lelkére kötötte.

Liu egyébként nem akárki, ő a Lenovo számítástechnikai csoport alapítójának, Liu Chuanzhinak a lánya, aki a Goldman Sachsnál bankárként pallérozódott. Részt vett a vállalat kulcsfontosságú pénzügyi döntéseiben, beleértve az Alibaba által támogatott Kuaidival való 2015-ös egyesülést, az Uber Technologies kínai üzletágának felvásárlását, valamint a befektetők, köztük az Apple-től történő forrásbevonást. Liu egyébként két éve már felajánlotta távozását, de akkor sem, most sem tudta elvágni a köldökzsinórt.