Az izraeli háború 220. napja – nemcsak Rafahban, de Gáza északi részén is újra dörögnek a fegyverek

A Gázai öveztet északi részén található Dzsabalia városában is ismét megjelentek az izraeli tankok vasárnap, az előző napi heves bombázások után, mely 19 ember életét oltotta ki és több tucatnyi ember sérülését okozta.

Fotó: AFP

Az izraeli hadsereg (IDF) műveletei így már több mint 35 ezer palesztin életét oltották ki a gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint, annak ellenére, hogy a civilek védelme érdekében egyre erőteljesebb nyomás nehezedik Izraelre.

A több mint 100 ezer lakosú Dzsabalia egyike annak a nyolc menekülttábornak, melyekben az 1948-ban elüldözött palesztinok utódai élnek. asárnap este Izrael arról számolt be, hogy a menekülttáborban tevékenykedő csapatainak célja az, hogy megakadályozzák, hogy a Hamász újra létrehozza katonai képességeit a területen – írja a Reuters.

Hónapok óta nem látott tűzharc Gáza északi részén is

Daniel Hagari IDF szóvivő arról is beszámolt, hogy az izraeli csapatok Gázavárosban is megöltek mintegy 30 palesztin harcost. A Dzsabalia menekülttáborba pedig most a helyiek beszámolói szerint az izraeli csapatok mélyebben törtek be, mint a háború kezdetén, így a tankok a piacot is megközelítették, heves tűzharcok közepette.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy a háború utánra szóló tervek nélkül Izrael felkelést kockáztat az övezetben

Mindeközben az IDF a déli Kerem Shalom területén megszólaló légiriadóról is beszámol, valamint két, Rafah térségéből indított rakéta elfogásáról.

Később az izraeli Askelon városában is megszólaltak a légiriadó szirénái, jelezve, hogy Izrael történetének leghosszabb háborúja ellenére a palesztin milicisták még mindig képesek rakétatámadásokat indítani az ország ellen. A Hamászhoz köthető Al-Aksza Tv Telegram csatornáján arról írtak, hogy a rakétákat Dzsabaliából indították, az ott zajló izraeli támadás ellenére.

A Hamász és az Iszlám Dzsihád egyaránt arról számolt be, hogy fegyvereseik Gáza több pontján is támadást indítottak az izraeli csapatok ellen, többek között tankelhárító rakéták és mozsárágyúk segítségével.

Egy izraeli légicsapás Gázaváros ellen kioltotta Talal Abu Tharifa életét, aki a Palesztina Felszabadításáért Palesztin Demokratikus Front politikai tisztviselője volt. A szervezet a harmadik nagy frakciója a legfontosabb palesztin politikai döntéshozó szervnek, a Palesztin Felszabadítási Szervezetnek.

Ugyancsak vasárnap további ezrek menekültek el Rafahból, ahol Izrael ugyancsak fokozza a nyomást, ugyanakkor az IDF közölte azt is, hogy a humanitárius segélyek övezetbe jutását elősegítendő, újabb határátkelőt nyitottak az enklávé szaki részén. Szintén vasárnap a Fehér Ház Jake Sullivan nem zetbiztonsági tanácsadó és izraeli kollégája, Caki Hanegbi közötti telefonbeszélgetésen üzent, megerősítve az amerikai aggodalmakat a Rafah elleni széleskörű szárazföldi támadás kapcsán.