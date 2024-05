Az izraeli háború 223. napja – már a Netanjahu pártjából érkezett hadügyminiszternek sem tetszik, amit a kormányfő művel

Nyilvánosan kritizálta Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő háborút követő gázai terveit szerdán Yoav Gallant hadügyminiszter, aki pedig a miniszterelnökhöz hasonlóan a legnagyobb kormánypárt, a Likud tagja.

Joav Gallan izraeli hadügyminiszter (Fotó: AFP)

Gallant televízióban sugárzott megszólalásában elmondta, hogy ellenzi a Gázai övezet tartós megszállását, amire válaszul Netanjahu a tárcavezető nevének említése nélkül arról beszélt, hogy

csak kifogásokat keres arra, hogy miért nem sikerült még mindig megsemmisíteni a Hamászt.

A háborús kabinet harmadik szavazó tagja, a centrista Benny Gantz is megszólalt a Reuters szerint az ügyben, aki szerint a hadügyminiszternél volt az igazság. Azt Gallant is elismeri, hogy a cél a Hamász kormányzóképességének megszüntetése Gázában, ami el is érhető katonai eszközökkel. Ám a hadöügyminiszter azt is hozzátette, hogy kormányzóképes alternatíva megteremtésére is szükség van.

Szükség van nem ellenséges palesztin alternatívára

Ennek hiányában ugyanis csak két rossz lehetőségből marad, a Hamász visszaszivárog Gázába vagy az izraeli hadsereg uralja a területet. Gallant azt is elárulta, hogy már október óta igyekszik hirdetni tervét a nem ellenséges palesztin kormányzati alternatíva létrehozásáról, de nem kapott választ a kormánytól.

A hadügyminiszter élő adásban sugárzott megszólalásakor

felidézték tavaly márciusi intelmeit is, mely szerint Netanjahu törekvése az igazságügyi rendszer átalakítására veszélyezteti a hadsereg összetartását.

Netanjahu akkor válaszként megpróbálta meneszteni a tárcavezetőt.

Gallant megszólalása egyébként Washington kritikáit visszhangozzák, mely nem szeretné Gáza tartós megszállását látni. Az Egyesült Államok a Ciszjordániát részben irányító Palesztin Hatóságot szeretné látni fontos szerepben az övezetben. Netanjahu azonban ellenséges szervezetnek tartja a Palesztin Hatóságot.

Netanjahu koalíciós szövetségesei pedig azt szeretnék elérni, ha Gázában újabb telepek születnének és a kormányfő pedig úgy véli, hogy Gáza a belátható időben az izraeli hadsereg ellenőrzése alatt marad. Ugyanakkor az izraeli csapatoknak olyan területekre is vissza kellett térniük, melyekről már elvileg kisöpörték az iszlamista szervezetet.