Az orosz titkosszolgálatok egyre aktívabbak Európában, nem is gondolnánk, miket tesznek körülöttünk

Zavarják az oroszok a brit üdülőjáratok GPS-ét? Több, egymástól független forrás számolt be arról, hogy az oroszok megzavarják elsősorban brit repülőgépek navigációs rendszereit, de az is kiderült: ha a GPS-t sikerül is megtéveszteni, a gépek nem tévednek el, és számos protokoll létezik a repülőgépek navigációs rendszereinek védelmére.