Az orosz-ukrán háború 811. napja – Siklóbombákkal támadták Harkiv városát az oroszok

Az orosz csapatok hajnalban siklóbombákat dobtak Harkiv Kijevszkij önkormányzati kerületére, jelentősen megrongálva a városrészt – jelentette Oleh Szinjehubov kormányzó. A támadásban többen megsérültek és sokkot is kaptak. Ezzel egy időben Ukrajna több pontján is orosz dróntámadásokról számolt be az ukrán légierő, melyek nagy részét sikeresen kivédték.

Siklóbombákkal támadták Harkiv városát az oroszok / Fotó: AFP

Harkiv bombázásában három garázs megsemmisült, további három pedig megrongálódott, valamint más lövedékek nyílt területeket találtak el – írja a The Kyiv Independent.

A várost UMPB D-30-as siklóbombákkal támadta Oroszország.

Az ukrán sajtó arról számolt be, hogy a légierő 18 orosz drónt semmisített meg az éjszaka folyamán. A drónokat a Krím-félszigetről indították, az ukrán légierő rakétaegységei és mobil tűzoltócsoportjai pedig Kijev, Donyeck, Dnyipropetrovszk, Cserkaszi, Kirovograd, Zaporizzsja, Herszon és Hmelnickij megyék felett semmisítették meg a drónokat.

Az orosz csapatok Iskander-M ballisztikus rakétával is támadták Ukrajnát.

Ukrajnának a rakéták körülbelül 46 százalékát sikerült elfogni az elmúlt hat hónapban, szemben az előző hat hónapos időszak 73 százalékával. A múlt hónapban a rakéták 30 százalékát tudták csak elfogni.

Az orosz hírszerzés ügynökei május 9-re terveztek terrortámadás-sorozatot Kijevben: a gyanúsítottak három fővárosi bevásárlóközpontban és egy népszerű kijevi kávézó közelében helyeztek el robbanószerkezeteket. Mind a 15, élelmiszernek álcázott pokolgépet időben felfedezték a fővárosban, és a bűnüldöző szervek hatástalanították.