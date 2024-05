Azahriah a Puskásban: már tudjuk, mennyi pénzt keresnek a tripla koncerttel – erre még egy magyar zenész se volt képes

Azahriah a Puskásban: három nap múlva koncert, de valamiért tömegével adja el a jegyeket a közönség Pénteken adja az első koncertjét Azahriah a Puskás Arénában. Aztán szombaton és vasárnap is fellép. Amikor megindult a jegyértékesítés, őrületes kereslet mutatkozott. Most viszont úgy tűnik, sokan próbálják meg az utolsó pillanatban értékesíteni a belépőjüket, és találni szabad helyeket a stadionban is.