Azahriah a Puskásban: három nap múlva koncert, de valamiért tömegével adja el a jegyeket a közönség

Pénteken adja az első koncertjét Azahriah a Puskás Arénában. Aztán szombaton és vasárnap is fellép. Amikor megindult a jegyértékesítés, őrületes kereslet mutatkozott. Most viszont úgy tűnik, sokan próbálják meg az utolsó pillanatban értékesíteni a belépőjüket, és találni szabad helyeket a stadionban is.

2024.05.21. 20:43 | Szerző: Hecker Flórián

Ahogy az tavaly az ősz közepén kiderült, az egyik leginkább felkapott magyar popsztár három egymást követő napon is koncertet ad Magyarország legnagyobb befogadóképességű stadionjában, a Puskás Arénában. Azahriah a Puskásban: három nap múlva koncert, de valamiért tömegével adja el a jegyeket a közönség / Fotó: david bodnar / Azahriah / Facebook Azahriah-ról van szó, aki egyedülálló módon képes volt összehozni azt a bravúrt, hogy háromszor is megtölti a hivatalosan 67 ezres létesítményt (persze egy koncert esetében ennél kevesebb a férőhely). Nem így tervezte, de akkora érdeklődés támadt a május 25-i fellépése iránt, hogy végül egy nappal korábban, május 24-én és egy nappal később, május 26-án is koncertet ad. Korábbi hírek szerint mindhármat telt ház mellett. Azahriah a Puskásban: ezrével árulja a jegyeket a közönség Három nap múlva, most pénteken tehát fellibben a függöny, és megtartják az első Azahriah-show-t a Puskásban. Ám az egyelőre nem világos, hogy végül tényleg abszolút telt ház előtt-e. Már csak azért sem, merthogy az elmúlt hetekben igencsak megszaporodtak az interneten kínált Azahriah-jegyek. Így például a kifejezetten erre a célra tavaly októberben létrehozott, mostanra hatezer fősre duzzadt Facebook-csoportban csak az elmúlt héten majdnem 600 bejegyzés született, zömében az eredeti tulajdonos kínálja eladásra a belépőit. Csak ma többtucatnyi ilyen hirdetést posztoltak. „Sziasztok! Eladó 3 db kiemelt állójegy jobb oldal B kapu 05.26. (vasárnap) áron alul!”

„Sziasztok! Eladó 2 db ülőjegy Azahriah – Puskás Aréna szombati koncertjére. Egyben és külön-külön is vihető. Érdeklődni privátban. Megosztásokat köszi.”

„Sajnos nem tudunk elmenni, ezért áron alul eladó 4 db kiemelt állójegy! Bal oldal, 25 ezer forint/jegy.”

„Sziasztok! Áron alul eladó két ülőjegyem a 330. szektorba a vasárnapi (05.26.) napra! 25 ezer Ft a két jegy összesen!”

„Sziasztok! Sajnos nem tudunk menni a vasárnapi koncertre (május 26.), így 4 jegy eladó. Kiemelt állójegyekről van szó, B oldal, Bal kapu. Jegy ára: 27 ezer Ft.” Fenti bejegyzések nagyjából egy óra alatt kerültek ki az oldalra, a példákat naphosszat lehetne még sorolni. De távolról sem ez az egyetlen csatorna, amelyen javában zajlik a valamilyen okból feleslegessé váló Azahriah-jegyek értékesítése. Az elmúlt években itthon is közkedveltté vált Ticketswap – ez egy online felület, amelyen koncertekre, fesztiválokra, sporteseményekre, színházi előadásokra és egynapos kirándulásokra szóló jegyek vásárlására és eladására nyílik lehetőség – most azt mutatja, hogy a pénteki koncertre jelenleg majdnem 1000, egyszer már megvett jegyet kínálnak, a szombatira még 700-at, a vasárnapira pedig további csaknem 1200 belépő vár új gazdára. Ez összesen közel 3000 jegy. Tekintve, hogy a három koncertre nagyjából 120 ezer jegyet állíthattak ki, önmagában a Ticketswapon a belépők 2,5 százaléka kering. Amire persze lehet azt mondani, hogy nem sok, de egyfelől nem biztos, hogy az összes fölös Azahriah-jegy itt megjelenik, másfelől a triplakoncertet mégiscsak minden idők legvártabb eseményeként harangozták be. Így aztán furcsán hat, hogy néhány nappal a rajt előtt még mindig ezrével érhetők el belépők. Bőven vannak még szabad jegyek Azahriah koncertjére a Puskásban Ahogy egyébként a hivatalos jegyértékesítő, a Broadway.hu oldalán is. Péntekre például még több mint 60 szektorban van hol elvétve, hol bőséggel szabad hely, igaz, 27 szektorba már nem lehet bejutni. Szombatra már csak nagyjából 40 szektorra lehet jegyet váltani, 50-ben már minden jegy elfogyott. Vasárnapra csaknem 50 szektorban foglalható még hely. Ez alapján viszont nem biztos, hogy bármelyik napon totális telt házról lehet beszélni, bár a hangulat kétségtelenül erősnek ígérkezik. A Világgazdaság írásban megkereste a Broadway jegyirodát, hogy információt kérjen egyrészt az újra forgalomba hozott jegyekről, másrészt, hogy voltaképpen hány jegyet adtak el eddig. Későbbre ígértek tájékoztatást. Lapunk egyébként a netes fórumokon úgy tapasztalta, hogy az eladásra kínált Azahriah-belépőknek számos okuk van. Volt, akinek munkahelyi elfoglaltság szólt közbe, másnál családi vagy egészségügyi okokból lehetetlenült el a koncertezés. Voltak olyanok is, akik annak a véleményüknek adtak hangot, hogy sokan eleve bevásároltak a jegyekből, hogy később majd nagyobb haszonnal adhassanak túl rajta. Hogy ez mennyire bizonyul kifizetődő stratégiának, az erősen kétségbevonható, elnézve a szabad helyeket a Puskásban. Persze, ha valaki például kiemelt állóhelyekre vagy állóhelyekre (közvetlenül a színpad előtti küzdőtér) szóló jegyeket dob forgalomba, az valóban hiánypótló lehet, ide ugyanis már nem lehet bejutni.