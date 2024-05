Bencsik András: soha nem volt ilyen fontos a kiállás a béke mellett

Ha valamikor, akkor most aztán tényleg van értelme ennek a kifejezésnek, és valóban ki kell mennünk az utcára; természetesen az európai parlamenti választás, az önkormányzati választás és a Békemenet összefügg már csak azért is, mert egyáltalán nem mindegy, hogy kiket küldünk ki az Európai Parlamentbe és milyen súlyt fognak képviselni azok a gondolkodók, azok a politikusok, akik inkább a megértésre és a békére helyezik a hangsúlyt, nem pedig az őrült verekedésre – mondta Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője az Origónak.

Bencsik András idén is sok embert vár a Békemenetre / Fotó: Shutterstock

A mostani Békemenet meghirdetésén igazából már nagyon régóta gondolkodtak: Bayer Zsolt többször felvetette már, hogy nagyon muszáj lenne, mert ha valamikor, akkor most ennyire konkrétan, ennyire valóságosan, ennyire fájdalmasan nem érzi azt az ember, hogy a békéje és az élete forog veszélyben ebben a háborús őrületben, ami Európában gomolyog – minderről Bencsik András beszélt az Origónak. A Demokrata főszerkesztője szerint, ha valamikor, akkor most aztán tényleg van értelme ennek a kifejezésnek, és valóban ki kell mennünk az utcára. Természetesen az európai parlamenti választás, az önkormányzati választás és a Békemenet összefügg már csak azért is, mert egyáltalán nem mindegy, hogy kiket küldünk ki az Európai Parlamentbe és milyen súlyt fognak képviselni azok a gondolkodók, azok a politikusok, akik inkább a megértésre és a békére helyezik a hangsúlyt, nem pedig az őrült verekedésre.

Tehát természetesen ennek a Békemenetnek reményeink szerint nagy hatása lesz a választások kimenetelére is.

Bencsik szerint nagyon jó volna, hogyha nemcsak elterjedne a hír Európában, hogy a magyarok újfent kivonulnak az utcára a béke védelmében, ám esetleg akár többen is csatlakoznának hozzánk.

Abban lehet reménykedni a szivárgó, nem mindig könnyen föllelhető hírek alapján, hogy Európában azért az emberek jelentős többsége a józan, értelmes, békés élet mellett teszi le a voksát; hogy aztán ez majd milyen sikeres lesz a választáson, azt megtudjuk.

Bencsik nagyon örül, hogy megszületett a döntés, hogy megvan az időpont; nagyon jó időpontot sikerült választani. Azt szeretnénk, hogy nagyon-nagyon sokan eljöjjenek, mert soha ennyire nem volt fontos a kiállás. Sok nagyszerű Békemeneten vettünk részt. Talán az első volt a legmegrázóbb, amikor egyébként érdekes módon akkor is elindult az Európai Unióban egy olyan politikai folyamat, aminek az volt a célja, hogy megbuktassák a megválasztott Orbán-kormányt – emlékeztetett Bencsik. Most pedig arról van szó, hogy ugyancsak Nyugat Európában egyre többen azon kísérleteznek, hogy valahol összehozzanak egy, csúnya szóval, egy korlátos világháborút. Mi meg azt mondjuk, hogy ez alatt nem szabad játszani.

A Demokrata főszerkesztője elmondta, eddig úgy vette észre, hogy a Békemenetek legfőbb ereje abban volt, hogy a sokaság valami hihetetlen erőt tud sugározni. Nem véletlen, hogy a Békemeneteken mindig nagyon sok határon túli magyar jelent meg, és reméli, hogy ez most is így lesz.