Betiltanák a technoslágert a németek, miután a szélsőjobb kedvencévé vált

Egyre több helyen tiltják Németországban Gigi D'Agostino slágerét, a L'Amour Toujours-t, miután a szám a szélsőjobboldal kedvencévé vált, némiképp átírt szövegváltozattal.

Németország szerte a szélsőjobb kedvencévé vált Gigi D'Agostino száma a L'Amour Toujours (Fotó: dpa/picture-alliance)

A müncheni Oktoberfest szervezői szeretnék megtiltani a szám lejátszását az eseményen, hogy elkerüljék azt, hogy a részeg vendégek rasszista rigmusok skandálásba kezdjenek.

Sok külföldi látogat az Oktoberfestre

Az Oktoberfest főnöke, a keresztényszocialista Clemens Baumgartner az Euronews szerint közölte, hogy be akarják és be is fogják tiltani a slágert, már csak azért is, mert az Oktoberfest egy könnyed, szép esemény, rengeteg külföldi vendéggel.

A történések azután pörögtek fel az ügyben, hogy virális karriert futott be egy videó, ami az északi-tengeren található Sylt szigetén készült.

A felvételen a felsőkategóriás Pony Bar vendégei skandálják a zenére, hogy Németországot a németeknek és ki a külföldiekkel.

Az egyik vendég náci karlendítést is csinál. Egy fiatal fekete lányt pedig inzultáltak a bulizók, sőt arcul is ütötték. A rendőrség nyomoz az ügyben.

Egyre több helyről érkeznek jelentések rasszista incidensekről

A szám szélsőséges értelmezésére azonban szerte Németországból vannak példák, az már nemcsak a kelet-német diszkók divatja. Az ügyben megszólalt a freiburgi ügyészség is, elárulva, hogy értelmezésük szerint a 2000-es évek meghatározó slágeréhez társított szlogen büntethető. A gyűlöletkeltés három hónaptól 5 évig terjedő börtönnel sújtható – tették hozzá.

A számot szerző Gigi D'Agostino szerint a L'Amour Toujours a felesége, a családja, a zene és a tánc szeretetéről szól.

A dalom egy csodálatos, nagyszerű és intenzív érzésről szól, ami összeköti az embereket, a szeretetről.

– nyilatkozta korábban a DJ, aki azonban most nem szólalt meg az ügyben, csupán annyit jelzett közleményében, hogy nincs tudomása az esetekről.

Nem hallgatott viszont a botrány kapcsán Nancy Faeser németbelügyminiszter, aki az ARD-nek nyilatkozva kritizálta a jelszavakat, mondván az mélyen embertelenek.

A szélsőjobboldallal kapcsolatos aggodalmak az AfD népszerűségének növekedésével párhuzamosan erősödnek, különösen mióta nyilvánosságra került, hogy szélsőjobboldali aktivisták több millió bevándorló deportálását tervezik.