Az orosz-ukrán háború 827. napja – ismét bevetette szuperbombázóit az orosz hadsereg

Oroszország csütörtökre virradó éjjel Tu-95MS stratégiai bombázókról indított rakétákkal támadta Ukrajnát. Hmelnyickij térségében robbanások sorozata hallatszott egészen hajnalig – adta hírül az Unian ukrán hírügynökség.

A Tu-95MS stratégiai bombázó / Fotó: Russian Defence Ministry / AFP

Az Ukrán Fegyveres Erők Légierejének tájékoztatása szerint az ellenséges erők ismét bevetették a Tu-95MS stratégiai bombázóikat, amelyről Kh-101-es cirkálórakétákat lőttek ki a Volga partján fekvő Engels térségéből. Ukrajna több régiójában is légiriadó volt érvényben, mivel sokáig nem tudták, hogy a nagy hatótávolságú rakétákkal az ország melyik részét vették célba.

Ezzel egyidejűleg az oroszok a Harkivi területet is újra nagy erőkkel támadták. Harkiv városa és a régió több része is támadás alatt áll. A város polgármestere, Ihor Tyerekov arról számolt be, hogy az ellenség Harkiv egyik külső kerületének kritikus infrastruktúráját vette célba. A helyszínen tűz ütött ki, egy fontos gázvezeték is súlyos károkat szenvedett. A környező házak is megrongálódtak, sok ablak betört. A helyszínre vezényelték az összes érintett szolgálatot, és önkéntes tűzoltók is dolgoznak a károk mielőbbi helyreállításán.