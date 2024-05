Borravaló: az amerikai jattkultúra megfertőzte Európát

A magyarok nem sajnálják a borravalót, ha elégedettek A magyar vendég nagyon jó vendég, azaz hálás, és háláját megfelelő összegű borravalóval rendre ki is mutatja. Így neveltek minket, azt láttuk, hogy nemcsak a pincérnek, hanem a taxisnak, a fodrásznak, a futárnak is jár borravaló, ha elégedettek vagyunk a szolgáltatással, miként borravalót ad a postásnak a nyugdíjas is.