Drónhadsereget fejleszt Lettország

Drónok fejlesztésébe fektet 20 millió eurót (7,7 milliárd forint) Lettország – jelentette be hétfőn Andris Spruds lett hadügyminiszter Rigában. A politikus elmondta, hogy gyakorlatilag egy drónhadsereget szeretnének létrehozni.

Az ukránoknak is jut a drónokból

Spruds elmondta azt is, hogy az összegből költenek beruházásokra, az infrastruktúrára és a drónok beszerzésére is, részben lett cégektől. Mint mondta, a lett ipar képes a megfelelő technológiával ezeket az eszközöket a saját haderő és Ukrajna támogatására is előállítani. A tervek szerint a Selija katonai támaszponton egy kísérleti terepet is létrehoznak, továbbá drónpilótákat is képeznek a védelmi szektor különböző szintjein. Mindemellett Drónok Ukrajnának mottóval ötletbörzét is tartanak a hónap végén.

Lettország Nagy-Britanniával közösen vezet egy egytucat országból álló összefogást, amely egymillió drón szállítására vállalt kötelezettséget a kijevi vezetés részére. A résztvevők egyebek között arra vállalkoztak, hogy forrásokat szabadítanak fel a dróngyártásra, illetve arra, hogy pilóta nélküli repülőeszközöket és alkatrészeket küldenek Ukrajnába.

Az orosz fenyegetéstől különösen tartó balti országok igyekeznek haderejüketmegerősíteni, így amúlt héten a szomszédos Litvánia hadügymnisztere, Laurynas Kasciunas jelentett be 10 millió eurós beruházást a drónszektorba – idézi fel a Bloomberg.

Ugyancsak a múlt héten a balti országok belügyminiszterei javasolták, hogy az Oroszországgal határos európai országok drónfallal kövessék nyomon a fegyverként használt migrációt és lépjenek fel a csempészet ellen.