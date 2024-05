Ficót már nem kell mesterségesen etetni, pedig öt helyen lőtték át a vékonybelét

Első alkalommal beszélt kormánytag a meglőtt miniszterelnök, Robert Fico konkrét sérüléseiről – írta a Paraméter című szlovákiai lap.

Fico állapotáról beszélt párttársa / Fotó: AFP

A smeres képviselő, Robert Kalinák szerint Robert Fico vékonybele több ponton is megsérült, konkrétan öt helyen lőtték át. Erik Kalinák egy Kysucké Nové Mestó-i beszélgetésen részletezte a Ficót ért sérüléseket.

Ott voltam a helyszínen, beszéltem az orvosokkal, millimétereken múlt, hogy a sérülés végzetes legyen

– idézi Kalinákot a Denník Postoj portál, hozzátéve, a lövés úgy találta el a vékonybelet, hogy ötször átlőtte, de az orvosok csodát tettek.

Közölte azt is, hogy a haslövést is szenvedett szlovák kormányfő már hagyományos módon fogyasztott ételt, ami pozitív prognózisra jogosít.

A kormányhivatal arról adott ki tájékoztatást, hogy a miniszterelnök állapota napról napra javul.

Továbbra is súlyos Robert Fico állapota, a szlovák miniszterelnök rehabilitációja legalább fél évet vehet igénybe – írta a Telex. Ján Richter, Fico párttársa a szlovák közmédia vasárnapi műsorában elmondta, hogy beszélt a miniszterelnökkel telefonon. A Smer parlamenti képviselője szerint Robert Fico év végére felépülhet, de csak ha addig nem jön közbe semmi váratlan a rehabilitációja során. Richter arról is beszélt, hogy Fico sérülései rendkívül súlyosak, ezért is lenne felelőtlenség a gyors visszatérésére számítani.

Fico gyógyul, de lassan

A kormányfő gyógyulási folyamata a várakozásoknak megfelelően halad, állapota kielégítő – írta a távirati iroda a besztercebányai Roosevelt-kórház által adott információkra hivatkozva. A szlovák kormányfő egészségi állapotáról további részleteket nem hoztak nyilvánosságra.

Az 59 éves szlovák kormányfő ellen május 15-én, a pozsonyi kabinet Nyitrabányán (Handlová) tartott kihelyezett ülése után követtek el fegyveres merényletet. Az elkövetőt, a 71 éves lévai Juraj Cintulát, aki négy lövéssel sebesítette meg a kormányfőt, a helyszínen őrizetbe vették, majd később a bazini (Pezinok) székhelyű, különleges bíróság előre megfontolt gyilkossági kísérlet vádjával letartóztatásba helyezte.

Cintula vallomásában azzal indokolta tettét, hogy nem értett egyet a kormány politikájával, egyebek mellett azzal sem, hogy Robert Fico és kormánya folytatólagosan elutasítja, hogy fegyvereket szállítson Ukrajnának.

A szlovák hatóságok korábbi közlése szerint vizsgálják, hogy az elkövetőnek voltak-e bűntársai, amit Sutaj Estok szlovák belügyminiszter valószínűbb forgatókönyvnek nevezett.