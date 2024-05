Finnország uniós támogatást kér az orosz migránsfegyver ellen

Az orosz–ukrán háborúban a migránsból is fegyver lett. S miután ezért évek óta a magyarokat és a lengyeleket büntetik, most Finnország is rájött, hogy az unió nyílt határai káros hatással vannak a társadalmukra.

2024.05.21. 18:18 | Szerző: Nemes Tamás

Finnország kormánya kedden sürgősségi törvényjavaslatot terjesztett elő, amelynek alapján le akarná zárni az Oroszországgal közös, hatalmas és nehezen ellenőrizhető határát a beözönlő menekültek elől, akiket az ukrajnai háború kirobbanása óta Moszkva tol nyugatra. Ehhez azonban az engedélyét is meg kell szereznie, amely korábban nem nézte jó szemmel a tagállamok önvédelmét – írta a Reuters. Finnország orosz határát elözölötték a migránsok / Fotó: AFP Miután a Szíriából, Szomáliából és egyéb válságba fulladt déli régiókból érkező menekültek száma az ország NATO-csatlakozása óta többszörösére nőtt, a finnek tavaly lezárták az 1340 kilométeres határukat Oroszországgal. A hatóságok szerint az átkelőkhöz érkező illegális bevándorlók ráadásul új ruhákban,

jóllakottan,

orosz buszokon érkeztek. A Kreml tagadja ezeket a vádakat, valamint azt, hogy fegyverként használná a migrációt, és azt állítja, hogy a Nyugat lejárató kampányt folytat ellene. Az azonban kétségtelen, hogy az ukrajnai háború kitörése óta az évi néhány száz helyett több ezren érkeztek a finn határhoz – akik közül sokan orosz diákvízummal rendelkeztek –, a lezárás után pedig már csak pár tucat ember jutott be. A nyár közeledtével és a hó elolvadásával azonban sokkal könnyebb lesz átjutni a finn erdőket átvágó határon, ezért a kormány bejelentette, hogy szigorúbb törvényekkel és keményebb ellenőrzéssel kell megálljt parancsolni a migránsáradatnak. Petteri Orpo miniszterelnök egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a határvédelem nélkül a finnek búcsút mondhatnak a biztonságnak. A szigorítások végrehajtásához azonban az EU-tól is engedélyt kell kérniük, amelynek a jogszabályai kevés mozgásteret biztosítanak a válság kezelésére. Brüsszel megkötötte a finnek kezét A jobboldali koalíció által javasolt törvénytervezet elismeri, hogy a migránsok menedékkérelmek feldolgozása nélküli visszafordítása megszegné Finnország nemzetközi jogi kötelezettségvállalásait. Orpo szerint azonban ez csak ideiglenes lenne, és csak kivételes körülmények között lépne életbe. Finnország, és rajta keresztül az EU és a NATO keleti határa is itt a leghosszabb Oroszországgal, és a jelenlegi rendszer nem elég arra, hogy – például ha valaki migránsokkal próbálná destabilizálni a társadalmat – effektíven zárva tartsa a több mint ezer kilométeres vonalat. Helsinki ezért azt kéri, hogy Brüsszel tegyen kivételt vele szemben, és különleges esetekben engedélyezze a tagállamainak, hogy ne engedjék be a menekülteket. Más európai országok, például Lengyelország, Magyarország, Olaszország és Görögország hasonló lépéseit azonban az EU és az Emberi Jogok Európai Bírósága többször is elítélte, hazánktól és a lengyelektől pedig a támogatásokat is megvonta. A mostani törvényjavaslat lehetővé tenné a határvédőknek, hogy erőszakkal vagy anélkül visszafordítsák az Oroszországból érkező menedékkérőket. Ez nem vonatkozna a gyermekekre és a fogyatékkal élőkre. A jogszabály elfogadásához azonban a finn parlamentben a szavazatok öthatodára lesz szükség, így a siker korántsem biztosított. Szigorúbban lép fel a migránsok ellen Finnország Nyolc évre emelnék a finn állampolgárság megszerzéséhez szükséges időt. A kormány a határok megerősítése mellett a bevándorlók szűrésében és a menedékkérelmek elfogadásában is szigorítana.