Hadiipari termékek exportját korlátozza Kína

Számos, katonai célra is használható alapanyag és eszköz exportjának korlátozását jelentette be csütörtökön Kína, a rendelkezés július 1-jén lép életbe. A korlátozott termékek között motorok, hajók és tankok meghajtására alkalmas turbinák és golyóálló mellények fontos alapanyaga is megtalálható.

Fotó: AFP

A kínai kereskedelmi minisztérium, vámhivatal és központi katonai bizottság közös közleménye szerint a korlátozás alá vont termékek kivitele engedélyköteles lesz.

Durvul a kereskedelmi háború Kína és a Nyugat között

A lépés újabb eleme az egyre inkább kibontakozó kereskedelmi háborúnak az Egyesült Államok és Kína között, és alig pár héttel követi a Biden-adminisztráció által számos, tiszta energiához köthető kínai terméket sújtó védővámok bejelentését. A múlt héten pedig Antony Blinken amerikai külügyminiszter arról beszélt, hogy az Európai Unióval együttműködve szankcionálni fogják azokat a kínai cégeket, amelyek mikroelektronikai és high-tech termékekkel segítik Oroszország Ukrajna ellen vívott háborúját.

Az érintett termékek több kategóriájában is a legnagyobb vevő a kínai vámadatok szerint az Egyesült Államok, ilyenek például a légiipari cikkek vagy a gázturbinák, de a golyóálló mellények alapanyagának fontos vevői között Izrael is megtalálható.

Kína a hadiipart is dominálja

A kereskedelmi minisztérium szerint nincs szó egyes országok vagy régiók célba vételéről, ám nem szeretnék, ha a korlátozás alá vont termékeket olyan dolgokra használják, amelyek sértik Kína érdekeit.

A korlátozások szeptember óta az első hasonló lépések, akkor Kína a kettős használatú drónok esetében döntött a kivitel visszafogásáról – írja a South China Morning Post.

A kínai feldolgozóipar térnyerését jelzi, hogy az ázsiai ország számos hadiipari termék ellátási láncában is kulcsszerepet játszik, ami miatt Amerikában és Európában is egyre többen kongatják a vészharangot. Thierry Breton, az unió belső piacáért felelős biztos korábban arról beszélt, hogy az EU azért nem tud elegendő lőszert szállítani Ukrajnának, mert nem érkezik Kínából elegendő nitrocellulóz, a tüzérségi lőszerek egyik fontos alapanyaga. Hasonló véleményt fogalmazott meg egy áprilisi interjúban Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója is.