Heves viták várhatók a NATO külügyminiszteri ülésén

Komoly viták várhatók a NATO informális külügyminiszteri tanácsülésén pénteken Prágában, a háborús hangulat kicsúcsosodására és minden eddiginél őrültebb ötletek támogatására lehet készülni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben. A tárcavezető elmondta, hogy nem számít a másnapi NATO-ülésen „barátkozásra, ellenben a háborús hangulat kicsúcsosodására igen, és ez rendkívül veszélyes helyzetet fog tudni előállítani”.

Heves viták várhatók a külügyminiszteri ülésén / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„Láthatóan az európai kollégák hétfőn már nagy lendülettel lovalták bele magukat a háborús pszichózis egyre mélyebb bugyraiba, s azt hiszem, hogy az amerikaiak és a britek jelenléte még ösztönzőleg is fog hatni erre a hisztérikus állapotra” – fogalmazott.

És én arra számítok, hogy a NATO külügyminiszteri tanácsának ülését minden eddiginél háborúpártibb hangulat veszi majd körül

– mondta Szijjártó Péter. Őrült ötletnek nevezte annak engedélyezését, hogy az ukrán haderő Oroszország belső területeit is lőhesse nyugati fegyverekkel, ugyanis az oroszok nincsenek híján felszerelésnek és vissza fognak lőni. „Sok-sok újabb halott. A fegyverszállítások növelik a fegyvermennyiséget a front mindkét oldalán és még több halált okoznak” – vélekedett. Szijjártó Péter figyelmeztetett, hogy

most már tényleg meg kell állítani ezt az őrültséget, mielőtt valami visszafordíthatatlan baj nem következik be.

„A NATO-nak már az a döntése is rendkívül veszélyes, hogy átléptük a vörös vonalat, amelyet magunk rajzoltunk vagy húztunk meg még két éve februárban. Azzal lépte túl a NATO ezt a vörös vonalat, hogy a saját koordinációs szerepét megnövelte a fegyverek szállításában és az ukrán katonák kiképzésében” – mondta. Rámutatott, hogy az elmúlt hetekben gőzerővel zajlott a NATO ukrajnai missziójának előkészítése, amit szerinte „már kimondani is veszélyes”, és ami szavai szerint az észak-atlanti védelmi szövetség alapküldetésével is ellentétes, mivel a katonai szervezet nem áll támadás alatt.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár szerint a Kijevnek átadott NATO-fegyverek azonnal ukrán tulajdonba kerülnek, így Kijevnek képesnek kell lennie arra, hogy azokkal csapást mérjen például oroszországi légi bázisokra. „Eljött az idő, hogy fontolóra vegyük néhány érvényben lévő korlátozás feloldását” – mondta.