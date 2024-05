Az izraeli hadsereg (IDF) olyan felvételt hozott nyilvánosságra, amelyen egy rakétavetőt használó Hamász-terrorista elleni légicsapást mutatnak be az észak-gázai Dzsabáliában. Az IDF szerint az operátort a 636. Harci Hírszerzési Gyűjtőegység csapatai vették észre, mielőtt sikeres csapást hajtottak végre.

Izrael újabb Hamász-tagokat likvidált Dzsabáliában / Fotó: AFP

Az izraeli hadsereg közlése szerint nem sokkal később egy második légicsapást is végrehajtottak, mert egy újabb rakétavetőt használó Hamász-terroristát azonosítottak – írja a The Times of Israel.

Dzsabáliában szinte mindennaposak a hordozható rakétavetővel elkövetett támadások.

Az izraeli katonák felkutattak és leromboltak több alagútaknát is, valamint semlegesítettek rakétákat indító szerkezeteket és egy mecset melletti fegyverraktárat is, melyben több fegyvert is lefoglaltak.

Palesztin orvosok szerint sokan haltak meg a Gázai övezet déli részén fekvő Rafahban újabb izraeli támadásokban kedden, két nappal azután, hogy jelentések szerint egy légicsapás negyvenöt ember életét oltotta ki. A számos áldozatot követelő vasárnapi támadás nagy nemzetközi felháborodást váltott ki. Előzőleg kedden a gázai hatóságok azt mondták, hogy újabb tizennyolc ember halt meg az éjszaka folyamán a Rafah elleni támadásokban.