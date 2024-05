Izraeli telepeseket szankcionáltak a britek

Szankciókat vezetett be két izraeli szélsőséges csoport és négy személy ellen Nagy-Britannia, mivel véleményük szerint ők a felelősek a Ciszjordániában elszabaduló erőszakért.

Fotó: AFP

A brit külügyminisztérium szerint a Hilltop Youth és a Lehava csoport támogatta, szította és hirdette is az erőszakot a ciszjordániai palesztin közösségek ellen – jelenti a The Guardian.

A közlemény szerint a szankcionált négy személy emberi jogsértésekért felel a térségben. Köztük van

az erőszakos telepescsoportok kiképzését segítő Noam Federman és Elisa Jered, aki vallási alapon igazolta a palesztinok megölését.

Ciszjordániában már a Hamász október 7-i támadása előtt is szaporodtak az erőszakos cselekmények, ám a gázai háború óta azok még gyakoribbak lettek.

David Cameron brit külügyminiszter szerint a szélsőséges telepesek aláássák a biztonságot és stabilitást a régióban és a béke lehetőségét is. Ezért felszólította az izraeli hatóságokat, hogy lépjenek fel a felelősökkel szemben. Nagy-Britannia már februárban is szankcionált négy szélsőséges izraelit a ciszjordániai erőszak miatt, de hasonló intézkedéseket az Egyesült Államok és az is vezetett be.