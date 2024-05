Jobboldali szuperkoalíció épül az Európai Parlamentben

Marine Le Pen, a francia radikális jobboldal vezetője felkérte Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt, hogy a jövő heti uniós választások után fogjanak össze, és alakítsanak egy jobboldali szuperkoalíciót, amely a második legnagyobb pártblokk lenne az Európai Parlamentben.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök lehet a jobboldali szuperkoalíció kulcsa / Fotó: AFP

A Poitico által végzett felmérések alapján a jobboldal – a radikálisoktól a centrista konzervatívokig – kiválóan fog teljesíteni a június 6–9-i választásokon, az azonban még kérdéses, hogy a várható győzelem esetén mely pártok lennének képesek az együttműködésre. A siker ugyanis semmit sem jelent, ha nem építenek erre egy összetartó politikai csoportot, amely képes lesz egy irányba kormányozni a Parlamentet.

Le Pen Meloninak küldött javaslata egyszerű, ám jelentősen kibillentheti az uniós intézményeket a jelenlegi politikai egyensúlyukból.

Itt a pillanat, hogy egyesüljünk, félretegyük a nézeteltéréseinket, és megmutassuk: itt van a helye minden jobboldalinak, aki változást akar látni az EU megrekedt működésében

– nyilatkozta a francia politikus a Corriere della Sera olasz napilapnak vasárnap, kiemelve, hogy bárkivel hajlandók együttműködni, aki szembe akar szállni a kontinenst tönkretevő baloldallal.

Ennek az összefogásnak Meloni lehet a kulcsa, ugyanis neki jelenleg Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke is udvarol, hogy egyesítse erőit a jobbközép Európai Néppárttal (EPP). Az olasz miniszterelnök népszerűsége a jobboldalon rengeteg szövetségest meggyőzhet az új koalíció alakításáról.

Létrejöhet-e egy jobboldali szuperkoalíció?

A radikális jobboldali pártok jelenleg négy csoportosulásra oszlanak, és az egyik legnagyobb kérdés, hogy miként konfigurálódnak majd a választások után, amikor kialakulnak az új erőviszonyok. Ha mindannyian összefognának – ami egyelőre valószínűtlennek tűnik –, akkor ők lehetnének a második legerősebb frakció a Parlamentben.

A legfrissebb előrejelzések szerint az élmezőnyben

a mérsékelt jobboldali – kritikusai szerint balra tolódott – EPP (az eddig Von der Leyent támogató Európai Néppárt) összesen 174 mandátumra esélyes,

a szocialisták és a demokraták (akik eddig szintén Von der Leyen mögött álltak) 144 mandátum felé tartanak.

Ezzel szemben az Identitás és Demokrácia (ID) – Le Pen csoportja – 68,

az Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) – Meloni jobboldali frakciója – pedig 71 mandátumot szerezne.

Így a 720 fős kamarában együtt 139 törvényhozó tömörülne, ha Le Pen és Meloni összefog. A siker kulcsa azonban a bizonytalanok és a kívülállók elcsábításában rejlik.

A francia Marine Le Pen a teljes jobboldalt egyesíteni akarja, a radikálisoktól a konzervatívokig / Fotó: AFP

Le Pen felhívása mindössze néhány nappal azután érkezett, hogy az ID-csoport kizárta a német radikális jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) pártot botrányok sorozatát követően. A csoporthoz tartozik a bevándorlásellenes Liga is, egy olyan párt, amely Meloni koalíciós partnere az olasz kormányban.

A német radikálisok elvesztése fájdalmas volt az ID számára, így ugyanis elveszítik az AfD-nek előrejelzett 17 mandátumot, ám hívogatóan kinyithatta az ajtót más szövetségesek számára.

A független Fidesznek például jelenleg 12 képviselője van, Orbán Viktor pedig már korábban jelezte, hogy nyitott egy jobboldali összefogáshoz csatlakozni – ebben Lengyelország volt miniszterelnöke, Mateusz Morawiecki és a PiS párt is támogatja, amely jelenleg az ECR-hoz tartoznak. Eközben a Néppárt több tagja is kifelé kacsingat, belsős információk szerint a választások után sokan elhagynák a centristákat egy szilárdabb jobboldalért, Le Pen pedig az nyilatkozta, hogy egy belső takarítás után nyitottak lennének akár az AfD visszaengedésére is.

Összességében egy jobboldali összefogás akár több mint 165 mandátumot is felölelhetne, nem sokkal lemaradva az EPP-től – amely tagvesztéssel számolhat a választások után –, a szocialistákat pedig ellenzékbe szorítanák.

Baloldali zsarolás

Eközben létezik egy másfajta törekvés is. A Meloni–Von der Leyen-egyezkedés nem maradt sokáig titok, a jobboldali összefogás veszélye pedig felháborította a brüsszeli és a német baloldalt is. Olaf Scholz német kancellár szociáldemokratái most azzal fenyegetik a Bizottság elnökét, hogy nem fogják támogatni pozíciója megtartásában, ha nem fordít hátat az olasz miniszterelnöknek és más jobboldali pártoknak.

Ez a hozzáállás azonban tovább erősítheti az egyesült jobboldalt a Parlamentben, a látványos zsarolás ugyanis politikai szinten és a választók körében is népszerűtlenné tette a tervet bejelentő baloldali politikusokat.