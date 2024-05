A MÁV-START május 13-tól az előszezoni menetrend szerint, sűrűbben indítja a vonatokat a Balatonhoz. Az elmúlt néhány év gyakorlata szerint ilyenkor nemcsak több vonattal, ezáltal gyakoribb közlekedéssel, hanem nagyobb kerékpárszállítási kapacitással, emelt színvonallal, valamint többletszolgáltatásokkal készülünk – fogalmaz a MÁV-START.

Fotó: berni0004

A part menti nagyobb települések az alapütemű, átlagosan óránként járó vonatok mellett további járatokkal is elérhetővé válnak.

A szezonon kívüli – úgynevezett téli – menetrendhez képest bővülnek a kerékpárszállítási lehetőségek, több IC-kocsi és motorvonat áll forgalomba, ezáltal a kora tavaszi időszakhoz képest több férőhely áll az utasok rendelkezésére.

Déli pályaudvar és Fonyód, illetve Balatonszentgyörgy között az előszezonban már elindulnak a kétóránként közlekedő Déli->Parti InterRégiók. Az egész évben a főváros és Keszthely között kétóránként közlekedő Balaton InterCitykben 1. osztályú kocsi, továbbá az előszezon egy részében, május 25-től étkezőkocsik is fognak közlekedni. Ezenkívül – a Balaton IC-vel felváltva óránkénti eljutást biztosító – Budapest és Nagykanizsa közötti Tópart InterCityket is igénybe lehet venni. Hétvégi és ünnepnapokon az előszezonban is közlekedik Szob és Fonyód között a népszerű Jégmadár expresszvonat. Továbbá péntek és szombat éjszaka a Bagolyvonatokkal a déli parton Keszthely és a Déli pályaudvar között is lehet vonatozni.

Az északi part és a főváros között visszatérnek hétfőtől a Kék Hullám expresszek, a Vízipók sebesvonatok és a hétvégi Katica InterRégiók. Budapest és Tapolca közötti a kétóránként járó Kék Hullám expresszvonatokkal érhető el leggyorsabban Balatonalmádi és Balatonfüred, valamint az azon túli települések. Budapest és Balatonfüred között ugyancsak naponta kétóránként Vizipók sebesvonatok is közlekednek, ezekkel Balatonakarattya, Csittényhegy, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Alsóörs, Csopak és Balatonarács érhető el gyorsabban. A Katica InterRégiók a hétvégék szereplői lesznek a főváros és Balatonfüred viszonylatában. A klímás, alacsonypadlós FLIRT motorvonatok Székesfehérvártól Balatonfüredig minden állomáson és megállóhelyen megállnak, így kiszolgálják a kisebb megállókat is.

Az előszezontól nemcsak a Helikon InterRégiókkal, hanem a Tanúhegy expresszvonatokkal is el lehet jutni Győrből Keszthelyre. Ugyanide Szombathelyről pedig a Lesence expresszvonattal lehet átszállás nélkül utazni. Szombathely és az északi part (Badacsony, Balatonfüred) között napi egy Kék Hullám expresszvonat biztosít közvetlen kapcsolatot. Pécset a nyugati parttal és a Balaton fővárosával a Fenyves expresszvonat kapcsolja össze, amely már május elsejétől közlekedik naponta egészen az utószezon végéig, majd pedig november 3-ig hétvégenként és ünnepnapokon.

A kerékpárosok is kihasználhatják a hétfőtől életbe lépő előszezoni menetrend előnyeit, ugyanis további nagy kapacitású kerékpárszállításra alkalmas kocsit állítanak forgalomba. Mindkét part állomásai felé, felől közlekedik olyan vonattípus, melyen a kerékpárszállítás nagy befogadóképességű kocsiban lehetséges egyidejűleg akár 30 kerékpár szállításával.