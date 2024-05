Kulisszatitok: ahogy landolt Budapesten a kínai elnök, azonnal mélyen meghatódott – videó

Ugyan a kínai elnök már múlt pénteken elhagyta Magyarországot, újabb és újabb kulisszatitkok derülnek ki Hszi Csin-ping háromnapos látogatásáról.

Kulisszatitok: ahogy landolt Budapesten a kínai elnök, azonnal mélyen meghatódott / Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

A napokban például kikerült a YouTube-ra egy rövid videó, amelyen Hszi Csin-ping arról beszél, mennyire meghatódott, amint landolt az elnöki különgépe a ferihegyi repülőtéren.

Kína vezetőjének ugyanis különleges fogadtatásban volt része.

Ennek részleteit Sulyok Tamással is megosztotta, amikor a magyar államfő hivatalában járt. Hszi Csin-ping elmondta, hogy legutóbb 15 éve, akkor még alelnökként járt Magyarországon. Akkor is a budapesti repülőtéren fogadták a magyar állam vezetői, ennek keretén belül pedig egy kislánytól vehetett át egy csokor virágot. Amikor múlt héten szerdán landolt Ferihegyen, ugyancsak a magyar kormány tagjai, köztük Orbán Viktor várta és ezúttal is kapott egy csokor virágot. Most nem egy kislánytól, hanem egy fiatal felnőtt nőtől.

Ő volt az, aki 15 évvel ezelőtt is virággal várt, akkor még csak 6 évesen. Most pedig egy gyönyörű fiatal hölggyé cseperedett

– árulta el a kínai elnök. Hszi Csin-ping úgy fogalmazott, hogy különösen megható pillanatot élt át. „Azért hatott meg, mert az ő felnövekedése Kína és Magyarország barátságának felnövekedését szimbolizálja”.