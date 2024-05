Több millió amerikai fogyaszt naponta vagy majdnem minden nap marihuánát, 2022 óta többen, mint ahányan alkoholt isznak ugyanilyen rendszerességgel, derült ki az országos adatok friss elemzéséből. Az Addiction című szakfolyóiratban szerdán nyilvánosságra hozott tanulmány adatai szerint 2022-ben nagyjából 17,7 millió ember fogyasztott kannabiszt ennyire gyakran, míg az alkohol esetében ez a szám 14,7 millió volt a 333 millió lakosú országban.

A legtöbb amerikai államban legális a kannabisz / Fotó: Shutterstock

A jelenlegi kannabiszfogyasztók jó negyven százaléka napi vagy közel napi szinten használja a szert. Ez a minta jobban társítható a dohányzáshoz, mint a tipikus alkoholfogyasztáshoz

– idézte az ABC News a tanulmány szerzőjét, Jonathan Caulkinst, a Carnegie Mellon University kutatóját.

A portál megjegyezte, hogy a kutatás a National Survey on Drug Use and Health adatain alapul. Ez egy éves országos felmérés a legális és illegális drogok használatáról, valamint a mentális zavarokról, amelyet az Egyesült Államok szövetségi kormánya végez 1971 óta, és az Egyesült Államokban a dohány-, alkohol- és drogfogyasztás önbevallásos becslésének nagyra becsült forrása.

1992 és 2022 között tizenötszörösére nőtt a mindennap kannabiszt fogyasztók száma.

Caulkins szerint azonban a növekedésben szerepet játszhat az is, hogy a nagyobb társadalmi elfogadottságnak köszönhetően többen merik bevallani, hogy füveznek.

A legtöbb államban már engedélyezett a gyógyászati vagy rekreációs célú marihuána, bár szövetségi szinten továbbra is illegális. Novemberben a floridai választók döntenek a kérdésben, a szövetségi kormány pedig a marihuána kevésbé veszélyes kábítószernek való átminősítésére törekszik.

David A. Gorelick, a Marylandi Egyetem orvosi karának pszichiátriaprofesszora azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy

kutatások bizonyítják: a nagy gyakorisággal fogyasztók nagyobb valószínűséggel válnak marihuánafüggővé.

Gorelick aki nem vett részt a tanulmány megírásában, de úgy véli, a napi használók száma arra utal, hogy több embernél áll fenn a kockázat a problémás kannabiszhasználat vagy a függőség kialakulására.

„A nagy gyakoriságú használat növeli a kannabiszhoz kapcsolódó pszichózis kialakulásának kockázatát is", egy olyan súlyos állapotot, amikor az ember elveszíti a kapcsolatot a valósággal” – tette hozzá.