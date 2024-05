Londonban megnyílt a világ első hajléktalanság-múzeuma

Pénteken hivatalosan is megnyitotta kapuit a londoni Hajléktalanság Múzeuma, amely a világ minden tájáról mesél el tragikus történeteket emberekről, akiknek sorsa az utcán éléshez vezetett. Ezt pedig maga a kiállítás múltja is tükrözi, amely maga is otthontalan volt egy évtizeden keresztül.

A Hajléktalanság Múzeuma a társadalom legalsó szintjének mindennapjait mutatja be / Fotó: GettyImages

Egy hatvanas éveiben járó férfi aki, bár fiatalkorában sikeres befektetési menedzser volt Japánban, London utcáin találta magát hajléktalanként, miután a rákkezelés pénzügyi és egészségügyi terheit próbálta kiheverni. A téli hónapokat adományként kapott ruhákkal éli túl, amely közül az egyik egy évek óta használt gyapjúsapka, az előző munkaadójának nevével díszítve.

A „Hogyan éljük túl az apokalipszist?” című tárlat hasonlóan tragikus, és sajnos gyakori történeteket utat be egy észak-londoni Finsbury Park szélén álló Edward-kori épületben, amely a Hajléktalanság Múzeumának fog otthont adni.

A múzeum pénteken nyitja meg hivatalosan is a kapuit, miután több mint egy évtizeden keresztül maga is hajléktalanul, vándorkiállításként járta a brit fővárost.

A gyűjtemény megnyitója időszerű, mivel témája egyre nagyobb globális problémává válik a háztartások számára, amelyek közül a sorozatos gazdasági válságok nyomása alatt egyre többen kerülnek a csőd közelébe:

a legutóbbi becslések szerint világszerte több mint 150 millió embernek nem volt otthona;

a fejlett országokban a hajléktalanok száma egy évtized alatt megduplázódott;

az elavult szociális rendszerek és a civil szervezetek pedig már évekkel ezelőtt sem tudtak megfelelő választ adni a problémára.

A hajléktalanok tapasztalataira összpontosító, történetmesélés, oktatás és érdekérvényesítés ötvözetét kínáló múzeum rendhagyó felépítése a probléma emberi oldalt próbálja bemutatni. Az üvegvitrinekben elhelyezett tárgyak gyűjteménye mellett interaktív élményt is kínál, ahol önkéntesek mesélik el látogatók kis csoportjainak az egykori tulajdonosok történeteit, az ő szavaikat használva.

A hajléktalanság a múzeumot közvetlenül is érintette, mivel egy évtizeden keresztül nem talált tthont állandó kiállításának / Fotó: Museum of Homelessness/Facebook

Első pillantásra egy szedett-vedett gyűjteménynek adunk otthont, a tárlatunkat pedig csak szemét borítja. Valójában azonban minden egyes darab mögött évek szenvedése és tragédiája áll, és sokuk a túlélést biztosította gazdájuk számára

– nyilatkozta Adam Hemmings, a múzeum üzemeltetési és gyártási vezetője a Bloombergnek, aki a kiállított tárgyakat a lakatlan szigeteken rekedt hajótöröttek kétségbeesetten összeeszkábált fegyvereihez, eszközeihez és menedékéhez hasonlította.

Ezek a történetek a hajléktalanokról mint csodálatra méltó túlélőkről felvidíthatják a látogatókat, de a múzeum első kiállítása nyugtalanító is. Azon a szakadék szélén játszódva, amelyen sok ember biztonsága már most is inog, a történetek egy olyan jövőképet mutatnak be, amely bárkinek, bármikor a valóságává válhat. Ám tanulságos is, hiszen a múzeum vendégei bepillantást nyernek abba a gondolkodásmódba, amely a túléléshez szükséges a mai gazdasági katasztrófák törmeléke alatt rekedtek számára.