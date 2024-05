Még vannak eladó Azahriah-koncertjegyek, Avgyijikva orosz kézen, drágult a dízel – Heti összefoglaló

Pénteken adta az első koncertjét Azahriah a Puskás Arénában. Aztán szombaton és vasárnap is fellép. Amikor megindult a jegyértékesítés, őrületes kereslet mutatkozott. Most viszont úgy tűnik, sokan próbálják meg az utolsó pillanatban értékesíteni a belépőjüket, és találni szabad helyeket a stadionban is. Az elmúlt években itthon is közkedveltté vált Ticketswap – egy online felület, ahol koncertekre, fesztiválokra, sporteseményekre, színházi előadásokra és egynapos kirándulásokra szóló jegyek vásárlására és eladására nyílik lehetőség – most azt mutatja, hogy a pénteki koncertre jelenleg majdnem 1000, egyszer már megvett jegyet kínálnak, a szombatira még 700-at, a vasárnapira pedig további csaknem 1200 belépő vár új gazdára.

Furcsán hat, hogy közvetlenül a rajt előtt még mindig ezrével voltak elérhetők a belépők, ám az eladott jegyek számához viszonyítva a háromezer nem feltétlenül sok / Fotó: Kiss Annamarie / Hajdú-Bihari Napló

Ez összesen közel háromezer jegy.

Tekintve, hogy a három koncertre nagyjából 120 ezer jegyet állíthattak ki, önmagában a Ticketswapon a belépők 2,5 százaléka kering. Amire persze lehet azt mondani, hogy nem sok, de egyfelől nem biztos, hogy az összes fölös Azahriah-jegy itt megjelenik, másfelől a triplakoncertet mégiscsak minden idők legvártabb eseményeként harangozták be. Így aztán furcsán hat, hogy néhány nappal a rajt előtt még mindig ezrével voltak elérhetők a belépők.

Tankokkal zúzták szét az ukrán védelmet Avgyijivkánál

Az elmúlt napokban az orosz hadsereg T-80-as tankok segítségével nyomult előre Avgyijikva térségében, felszámolva az ukrán hadsereg helyi védelmét és egyik legfontosabb erődítményét – adta hírül a TASZSZ orosz hírügynökség. Avgyijikva az orosz–ukrán háború elmúlt hónapjainak egyik stratégiai szempontból is fontos, ám főleg szimbolikus jelentőségű helyszíne. Az oroszok közleménye szerint az orosz T-80-as harckocsik tűzerejüket kihasználva tudták megsemmisíteni az ukránok erődítményét, ami a védekező egységeket pozícióik feladására és meghátrálásra kényszerítette. A hátráló ukrán katonákat követve az orosz gyalogság előrenyomult.

Üzemanyag: döntöttek az új árakról

Részleges üzemanyagár-emelés következett péntektől – derült ki a Holtankoljak friss adatközléséből. A hét utolsó munkanapjától bár a benzin ára nem módosult, a gázolajé viszont 2 forinttal emelkedett.

Így az aktuális átlagárakat figyelembe véve az alábbiakra számíthatnak a járműtulajdonosok:

95-ös benzin – 604 Ft/liter,

gázolaj – 603 Ft/liter.

Jelenleg ugyanez 604, illetve 601 Ft/liter, miután pünkösdhétfőn a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 4 forinttal csökkent. Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelyektől a jellemző árak néhány forinttal eltérhetnek. Az autópályák melletti töltőállomásokon viszont 50 forinttal drágább az üzemanyagok literenkénti ára.

Hajóbaleset Verőcénél: vélhetően nagy sebességgel ütközött a motorcsónak

A motorcsónak típusából arra lehet következtetni, hogy nagy sebességre volt képes a hobbihajó, a roncsokból ítélve pedig gyaníthatóan nagy sebességgel is ütközött – mondta a Magyar Hajózási Országos Szövetség (Mahosz) szóvivője még a hét elején az M1-en. Arra a kérdésre, hogy mennyire gyakoriak a hajóbalesetek a Duna magyarországi szakaszán, a szóvivő azt mondta, ritkák, hiszen a szabályok betartásával ki lehet védeni ezeket. Hozzáfűzte, hogy a hobbihajók növekvő számával nő a balesetek bekövetkezésének kockázata, és több azoknak a száma is, akik a hajózási szabályokat nem tartják be maradéktalanul, vagy nem jártasak például az éjszakai közlekedésben.

A szabályok betartásával a hajóbalesetek zöme kivédhető, ám az éjszakai viszonyokat sem árt ismerni / Fotó: Lakatos Péter

Megtörte a csendet a verőcei hajóbaleset egyik áldozatának édesanyja

„Köszönjük a keresést, sajnos az én gyermekem volt az egyik áldozat, akit megtaláltak” – írta a Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalára a tragédiában érintett édesanya, B. Boglárka. A Magyar Nemzet szemléje szerint a gyászoló nő a BRFK azon bejegyzése alá írt, ahol a rendőrség arról tájékoztatott, a motorcsónak kiemelése megtörtént, ám a baleset részleteinek feltárásához még időre van szükség. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy összeütközött egy szállodahajó és egy másik hajó szombaton éjjel Verőcénél, a Dunán. Előzetes jelentések szerint ketten meghaltak, öten pedig eltűntek a baleset következtében, hétfőn pedig segítségnyújtás elmulasztása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették a szállodahajó kapitányát.