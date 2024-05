Meghalt a férfi, aki hajléktalanból lett lottónyertes

Elhunyt Andraschek László. A férfi nevét 2014-ban ismerhette meg az ország, amikor kiderült, hogy 636 millió forintot nyert a skandináv lottón – írta meg a Kisalföld. A férfi maga állt a nyilvánosság elé a nyereményével.

Meghalt Andraschek László, aki hajléktalanból lett lottónyertes / Fotó: Fotó: Krizsán Csaba/MTI

A “hajléktalanból lett milliomosként” híresé vált Andraschek Lászlóval a rák végzett. Felesége a Telexnek mondta el, hogy

a férfinek a máján találtak daganatot, négy héttel később pedig meghalt.

A lottónyeremény után a házaspár még úgy nyilatkozott az RTL-nek, hogy nem vágynak fényűzésre, ehhez képest hamar felélték a nyereményt. 10 házat is vásároltak, amiből 4-et elkezdek kiadni, a maradékba pedig ők és a családjuk költözött be. Emellett balatoni nyaralót és luxusautót is szereztek, valamint Győrben cukrászdát nyitottak. Mindezek mellé László 40 millió forintot veszített a brókercsődön.

Megkérdeztük a szakértőket, mire költenék a lottóötös milliárdjait Egy ekkora nyeremény hatalmas szerencse, de átok is egyben Török Zoltán szerint. A Raiffeisen Bank vezető elemzője igyekezne minél előbb megbízható, legalább négy-öt különböző, profi vagyonkezelőknél elhelyezni a 6,5 milliárdot. Boros Imre közgazdász elsősorban magyar állampapírokat vásárolna a nyeremény egy részéből, hozzávetőleg az összeg negyedét pedig svájci frankba fektetné.

A fényűzés viszont nem tartotta távol a rossz híreket. László, aki már korábban is küzdött alkohol problémákkal, elkezdett ismét az ital felé fordulni. Feleségénél először súlyos tüdőgyulladást diagnosztizáltak, majd később vesebetegség miatt dialízise kényszerült.

2017-ben járulékbefizetés miatt az adóhatóság a cukrászda több ingóságát is lefoglalta, nem sokkal ezt követően le is húzták a rolót. Hasonló sors várt a házaspár másik vállalkozására, “Anikó kuckójára”, ami egy főleg húsételeket áruló kifőzde volt.

Egy interjúban a házaspár elmondta, hogy a vállalkozások sikertelensége után elkezdenek úgy élni mint a gazdagok és inkább utazgatnak és felélik a vagyonukat.