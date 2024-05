Megszólalt Fico merénylőjének a fia

Robert Fico elleni merénylet: az egyik legjobb magyar testőr szerint ez történhet most Szlovákiában Az Áder János korábbi köztársasági elnök védelméért felelős testőrség vezetőjét azután kereste meg a Világgazdaság, hogy a szlovák kormány nyitrabányai kihelyezett kormányülésén Robert Fico miniszterelnök ellen merényletet követtek el. Pomozi Sándor dandártábornok lapunknak elmondta, hogy milyen protokoll szerint járhatnak el most Szlovákiában, és arra is kitért, hogy ő mit tenne, ha most döntéshozói helyzetben lenne.