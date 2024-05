Mihail Misusztyin: az orosz kormány fő feladata a "különleges hadművelet" részvevőinek támogatása

A "különleges hadművelet" részvevőinek támogatása marad az új orosz kormány legfontosabb feladata - jelentette ki Mihail Misusztyin miniszterelnök-jelölt pénteken az orosz parlament plenáris ülésén. A kormányfői posztra Misusztint Vlagyimir Putyin orosz elnök terjesztette be ismét a parlament alsóházához, amely ezt pénteken 375 szavazattal támogatásáról biztosította. 57 képviselő - az előzetes bejelentés alapján a kommunista frakció - tartózkodott, ellenszavazat nem volt. Az új miniszterelnök kinevezését az államfő ezt követően aláírta.

A hivatalosan különleges hadműveletnek számító valójában orosz-ukrán háború továbbra is minden kormányzati támogatást megkap, sőt, az átcsatolt területek fejlesztése is a célok között szerepel

Fotó: NurPhoto via AFP

A legfontosabb feladat továbbra is a különleges hadműveletben részt vevő védelmezőink támogatása. Továbbra is biztosítani fogunk számukra mindent, amire szükségük van - a haditechnikát, a fegyvert, a védőeszközöket, az orvosi felszereléskészleteket, katonai felszerelést. Segíteni fogjuk a harcosokat és hozzátartozóikat a szociális kérdések megoldásában - mondta a felállítandó kabinetje programját ismertetve a miniszterelnök-jelölt, aki egyúttal ügyvezető kormányfő is volt.

"A jövő másik prioritása az új régiók teljes integrációja. Az, hogy ott elérjék a társadalmi-gazdasági fejlődés összoroszországi szintjét. Erre továbbra is különös figyelmet fogunk fordítani" - tette hozzá.

Misusztyin kijelentette, hogy az elkövetkező hat év kormányzati munkája alapjának Putyin elnöknek a Szövetségi Gyűléshez (a parlament két házához) intézett üzenetét tekinti, amely a társadalmi-gazdasági fejlődés nagyszabású programja. Ennek hat területe az orosz gazdaság megerősítése, a technológiai szuverenitás biztosítása, a digitális átalakulás, a népességnövekedés és a gyermekes családok támogatása, a jólét növelése, valamint a régiók és az infrastruktúra kiegyensúlyozott fejlesztése.

Álláspontja szerint a új modelljét kell kialakítani, aminek érdekében tovább kell fejleszteni a kínálati gazdaságot és feltételeket kell teremteni új vállalkozások megnyitásához. Mint mondta, az ipari termelés volumenét több tucat százalékkal, a nem nyersanyagalapú, nem energetikai termékek exportját legalább kétharmadával, az agráripari termékek kínálatát pedig másfélszeresére kell megnövelni.

Leszögezte, hogy a kormány nem kívánja korlátozni az orosz vállalatok külpiaci működését, a fő hangsúlyt a baráti országokkal való együttműködés kedvező feltételeinek megteremtésére helyezi. Azt ígérte, hogy nem lesznek korlátozások azon külföldi vállalkozók számára sem, akik továbbra is Oroszországban akarnak dolgozni.

A technológiai szuverenitást a kormány a rádióelektronika, a szerszámgépek, az orvosi berendezések és technológia, a mikroléptékű kémia, a pilóta nélküli repülőgéprendszerek, a világűr, az atom, az új energiatechnológiák, az élelmezésbiztonság terén kívánja megteremteni. Misusztyin azt mondta, hogy az ilyen projekteknek köszönhetően hat év alatt másfélszeresére nő majd az orosz saját fejlesztésű csúcstechnológiai termékek és szolgáltatások aránya.

A digitális átalakulásról szólva a biztonság szavatolása előfeltételének nevezte áttörő eredmények elérését a hazai távközlési infrastruktúrában, valamint a saját elektronikus platformok kifejlesztését a kulcsfontosságú ágazatokban és a közigazgatásban. Közölte, hogy a kormány az adatgazdaság megteremtésére fog összpontosítani és hogy tovább nőnek majd az orosz informatikai megoldásokba történő beruházások, legalább kétszer akkora mértékben, mint amekkora a gazdaság növekedése.

Bejelentette, hogy a kormány elindítja a Család nemzeti projektet, amelynek keretében az évtized végéig meghosszabbítják a népszerűvé vált "anyasági tőke programot", megkönnyítik az állami szociális támogatás igénylését és további hat évvel meghosszabbítják a családi jelzáloghitel-programot. Megígérte az óvodai és általános oktatási intézmények korszerűsítését, a férőhelyhiány csökkentését. Teljeskörű korszerűsítést irányzott elő az egészségügyi alapellátásban.

A jólét növeléséről szólva azt mondta, hogy még inkább személyre szabottak lesznek az állampolgárokat támogató intézkedések . Ennek a fő eszköze Misusztyin szerint a foglalkoztatás fejlesztése és a bérek növelése lesz. Új, méltó bérezési modell kidolgozását helyezte kilátásba a alkalmazottjai számára. Azt mondta, hogy a kormány felül fogja vizsgálni az egyetemekre való felvétel mechanizmusát, hogy a kiképzett diplomások megfeleljenek a vállalatok, a régiók és a gazdaság egésze követelményeinek. Kijelentette, hogy egymillió szakmunkást kell kiképezni, és hogy a Priorityet 2030 program keretében folytatódik a fejlett mérnöki iskolák és a modern egyetemi kampuszok létrehozása.

Misusztyin azt ígérte, hogy a kormány hat évvel meghosszabbítja az alacsonyabb társadalmi-gazdasági fejlettségű régiókra vonatkozó fejlesztési programokat. A hatóságok kétezer település számára fognak integrált fejlesztési programokat, több mint 200 város számára pedig mestertervet kidolgozni. Az infrastrukturális költségvetési hitelek nagysága évente legalább 250 milliárd rubellel növekszik majd (a rubel jelenleg mintegy 4 forintot ér).

Bejelentette, hogy a kormány elengedi a régióknak a szövetségi hitelekből keletkezett adósságaik kétharmadát, az így felszabaduló eszközöket további fejlesztésekre kell fordítani. A lakás- és közüzemi szektor korszerűsítésére 4500 milliárd rubel értékű programot fognak kidolgozni, mely 40 millió orosz számára javítja majd a szolgáltatások minőségét. Misusztyin kijelentette, hogy folytatódik az utak javítása és építése, és hogy legkevesebb 75 repülőteret fognak felújítani a régiókban.