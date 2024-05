Napokkal a választás előtt lőtték le a mexikói polgármesterjelöltet

Napokkal a választások előtt, egy kampánygyűlésen, fényes nappal lőtték le Alfredo Cabrerát, aki ellenzéki színekben indult egy polgármesteri székért a mexikói Guerrero államban szerdán. A halála azonban csak egy a sok közül, ugyanis már legalább 23 jelöltet öltek meg a különösen véres kampány során.

Kampánygyűlés Mexikóban / Fotó: AFP

A gyilkosságot kamerák is rögzítették, és az államügyész közlése szerint az elkövetőt is lelőtték a helyszínen, ahol további három ember megsérült, valamint két személyt őrizetbe vettek. Cabrera annak az ellenzéki koalíciónak volt a tagja, mely a legesélyesebb ellenzéki elnökjelölt, Xochitl Galvez mögött is áll – derül ki a CBS összefoglalójából.

Nem életbiztosítás mexikói választáson indulni

Cabrera meggyilkolása előtt egy nappal egy másik polgármesterjelöltet is megöltek Morelos államban, egy másikat megsebesítettek Jalisco államban, míg múlt héten kilenc ember vesztette életét jelöltek elleni támadás során Chiapas államban, jóllehet a jelöltek túlélték a támadást.

Noha a választás napjára a nemzeti gárda 27 ezer tagját mozgósították, a következő elnök és más választott vezetők legfontosabb feladata a kartellek által az országra szabadított erőszakhullám megállítása lesz. Az országban több mint 450 ezer főt gyilkoltak meg, miközben tízezrek tűntek el, amióta 2006-ban a kormány bevetette a hadsereget a drogkereskedők ellen.

Az elnökválasztás esélyese Claudia Sheinbaum, az országot most is vezető Morena pártból,

aki a távozó Andres Manuel Lopez Obrador politikájának folytatását ígéri. Az AMLO néven emlegetett elnök népszerű ugyan, de a mexikói szabályok szerint csak egyszer töltheti be az elnöki posztot. Sheinbaum a közvélemény-kutatások szerint a szavazatok 53 százalékára számíthat.

A leköszönő elnök különböző szociális programokkal a gyökerénél igyekezett kezelni a kartellek problémáját az erőszak helyett és ezek a programok kifejezetten népszerűek. Az ellenzéki Galvez szerint azonban keményebb fellépésre lenne szükség az erőszakkal szemben. Ám őt csupán 36 százalékra várják a kutatások.