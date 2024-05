Nem az OPEC az egyetlen olajkartell?

Bár az amerikai palaolaj-forradalmat gyakran írták le úgy, mint amely többé-kevésbé megtörte az OPEC hatalmát az olajpiacon, egyre több jele van annak, hogy az amerikai olajtermelők megirigyelték a kartell tevékenységét, és maguk is elindultak az árak feljebb tornászását célzó összeesküvések irányába.

Fotó: Getty Images

Az amerikai palaolaj-termelő cégek is magas árakat szeretnének

A múlt héten a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) azzal vádolta meg a szektor egyik legnagyobb cégének, az időközben az Exxon által felvásárolt Pioneernak a vezetőjét, Scott Sheffieldet, hogy az OPEC-kel együttműködve dolgozott az olajárak feltornászásán. Hétfőn egy csoportos keresetet is benyújtottak a szektor cégei ellen hasonló vádakkal.

A kereset az iparágat az elmúlt években jellemző fegyelmezett költekezést veszi célba, amellyel az olajtermelők nem a termelőberuházások növelésével reagáltak a magas árakra, hanem a részvényeseknek nyújtott juttatások növelésével. Az Új-Mexikóban indított eljárás szerint

az, hogy az olajcégek nem pörgették fel az olajtermelést, miután az Ukrajna elleni orosz invázió után elszálltak az árak, szembemegy mind az iparág korábbi gyakorlatával, mind az egyes cégek érdekeivel.

Zárójelben érdemes megjegyezni, hogy ez a gyakorlat kedvez számos olajcégben egyszerre részesedéssel rendelkező alapoknak.

A fegyelmezett költekezés csak akkor racionális, ha senki nem lóg ki a sorból

Mindez azután, hogy az FTC el is tiltotta Sheffieldet attól, hogy az Exxon igazgatótanácsának tagja legyen, miután a trösztellenes hatóság szerint az olajkartellel együttműködve a magas olajárakért dolgozott, ami újabb jele annak, hogy a szektor vállalatai nem mindig szeretik annyira a versenyt. A Pioneer egyébként vitatja a hatóság megállapításait, ahogy a cég új tulajdonosa, az Exxon is.

A felpereseket képviselő ügyvédi iroda további eljárásokra számít, például képvisel sofőröket több másik államból is, akik szerint a benzinárak az olajcégek összeesküvése miatt magasabbak voltak, mint normál esetben.

A perben négyévnyi benzineladások kerülhetnek terítékre, az amerikai fogyasztók kétharmada számára.

Csoportos perek és hatósági elmarasztalás

A palaolajcégek ellen benyújtott legtöbb kereset megelőzi az FTC múlt heti döntését, azok főként a vállalatok nyilvános kijelentésein alapulnak, ám az amerikai trösztellenes hatóság megállapításai is segíthetik a bizonyítást, még ha egy, a Financial Times által megszólaltatott szakértő szerint annak jogi hatása nincs is az ügyre.

Fotó: Getty Images

Egy Nevadában indított ügyben kereskedelmi halászok nyolc palaolajcéget vádolnak, hogy az OPEC-kel együttműködve tolták magasabbra a hajók üzemanyagának árát. A kereset szerint

míg az olajkartell tagjait az országok szuverenitása annak ellenére óvja, hogy nyíltan beszélnek versenyellenes magatartásukról, ez az amerikai olajcégek számára nem nyújt menedéket.

Az FTC megállapításait bizonyító idézetek – például amikor a volt cégvezető arról beszél, hogy a piac büntetni fogja a fegyelmezetlenül (kibocsátásnövelés érdekében) költekező versenytársait – korábban még nem szerepeltek bíróság előtt, és szakértők szerint kérdéses, hogy egyes szereplők kijelentései értelmezhetők-e a versenyszabályok megszegéseként.

A hatóság azonban olyan vacsoráról is beszámolt, amelyen az olajkartell főtitkára és a palaolajcégek vezetői is részt vettek. Bár azt nem tudni, hogy ott miről esett szó, a modern közgazdaságtan atyjaként számon tartott Adam Smith már több mint kétszáz éve írt arról, hogy az azonos iparágak képviselői összegyűlve hajlamosak összeesküdni a magasabb árak érdekében.