Orbán Viktor a Robert Fico elleni merényletről: nagy veszteség ez Magyarország számára, de keresünk új szövetségest

Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában egyebek között arról beszélt, hogy politikai értelemben is nagy veszteség érte Magyarországot a Robert Fico elleni merénylettel, mert ha felépül is a meglőtt szlovák kormányfő, a legfontosabb hónapokra esik ki a munkából a június 9-i EP-választások előtt. A miniszterelnök hangsúlyozta: a novemberi 5-i amerikai elnökválasztással együtt az európai voksolás dönti el a háború és béke kérdését a világban. Szerinte egy támaszt most elvesztettük, ezért már csak Amerikában bízhatunk.

2024.05.17. 07:37 | Szerző: Nagy Péter