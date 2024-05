Orbán Viktor: háborúpárti volt a Fico elleni merénylet elkövetője – videó

Sose hordtam golyóállómellényt, most se hordok – mondta a Blikknek adott interjúban Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfőt először a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merénylet kapcsán kérdezték arról, hogy hord-e golyóálló mellényt. Orbán Viktor szerint azt még nem tudjuk, hogy magányos elkövető követte-e el a merényletet, de azt tudjuk, hogy az elkövető háborúpárti volt.

Orbán Viktor elárulta, hord-e golyóálló mellényt / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A miniszterelnök azt is elárulkta, hogy a magyar titkosszolgálat együttműködik a szlovák titkosszolgálattal, ahogy más európai és NATO-országokéval is. Az orosz hekkerek külügy elleni táémadásáról szóló kérdésre Orbán Viktor elmondta, hogy ma már a titkosszolgálatok tevékenysége egyre inkább a kibertérbe kerül.

Azt is elmondta, hogy nem csak Oroszország próbálkozik betörni a magyar állami szervek szervereire, de eztekről nem szabad beszélni, mert az csak a gyengeségeket fedné fel.

Visszatérve a Fico elleni merényletre kiemelte, hogy a miniszterelnök nem teheti meg, hogy nem megy az emberek közé, nem élhet az emberektől elzárva. Ugyanakkor a biztonságot igyekezi kell maximalizálni.

Az Ukrajnában zajló háborúról elmondta, hogy szét kell választani az európai és amerikai színteret. Európában csak Magyarország a békepárti, illetve az utóbbi időben a Fico átmanőverezte Szloivákiát a békepártiak közé.

Ugyanakkor szerinte a békepártiak száma a szavazók körében mindenhol nő. Ezért az Európai Parlamenti választás után az európai miniszterelnökök hozzáállása a háborúhoz meg fog változni. Európa ugyanis demokratikus.

Ez azért is fontos, mert a háború nem áll meg, és az eszkaláció felé mozog. Ma már olyan lépéseket fontolgatnak, melyeket a háborúpártiak is túlzásnak tartottak korábban. Ez azonban nemcsak európai folyamat, hiszen novemberben az Egyesült Államokban is választás lesz. Szerencsés esetben ez a békepártiak győzelmét és a tűzszünetet hozza.

Orbán Vikotr szerint a béketárgyalásokban résztvevő szereplők kiléte is kérdéses, ez ugyanis egy proxy-háború. Ezért két tárgyalásra lesz szükség, Oroszország és Ukrajna, illetve Oroszország és az Egyesült Államok között.

A belpolitikai kérdésekre kitérve szó esett Novák Katalin és Varga Judit lemondásáról, melyről elmondta, hogy az azt kiváltó ügy villámcsapásként érte. Elmondta azt is, hogy a helyzetben eszköztelen volt, hiszen a köztársasági elnök hivatala független a kormánytól.

Varga Judit lemondása kapcsán pedig elmondta, hogy az némiképp túlzás lehetett, hiszen egy 25 éves gyakorlatot követett az egykori igazságügy miniszter.

A miniszterelnök elmondta, hogy a történtek után leült egy kávéra a lemondott politikustársaival és azt is elmondta, hogy Varga Judittal ma is szokott egyeztetni, hiszen rendkívül felkészült politikusról van szó.

Orbán Viktor elmondta, hogy Magyar Pétert nem ismeri személyesen, talán két szót beszélt vele.

Ha ő a belső kör, akkor én nem

– fogalmazott a kormányfő, aki szerint Magyar Péter jövőjéről majd a választók döntenek. Hozzátette, hogy mindenkinek joga van a politikában megméretni magát.

Magyar Péterről elmondta azt is, hogy az zavarná, ha Varga Judit férje a nemzeti-keresztény-polgári oldalon bontott volna zászlót.

A korábbi miniszterelnökökről szólva elmondta, hogy Antall Józseffel, Horn Gyulával, de még Medgyessy Péterrel is van nexusa, Gyurcsány Ferenccel azonban már kevésbé. De vele is volt valaha kapcsolata. Orbán Viktor ugyanis mindenkinek megadja a tiszteletet.

Cikkünk frissül.