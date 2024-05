Az új otthonfelújítási támogatás lehetőségével akár a nyugdíjasok is élhetnek, ám vannak olyan feltételek, amelyekre az időseknek mindenképpen oda kell figyelniük a sikeres pályázat érdekében – derül ki a Bankmonitor elemzéséből.

Az otthonfelújítási támogatásra idősebbek is pályázhatnak / Fotó: Shutterstock

A hitelközvetítő felhívja a figyelmet arra, hogy a 2024. június 3-án induló, legalább 30 százalékos energiamegtakarítást elváró, legfeljebb 6 millió forintos támogatás egy része vissza nem térítendő támogatás, ám egy másik része melynek feltételei gondot okozhatnak a nyugdíjasoknak.

Ezekre a feltételekre kell figyelni az elnyeréséhez

A feltételek közül az időseknek különösen az lehet fontos, hogy az igénylő a hitel lejártakor nem töltheti be a 75. évét, így egy tízéves futamidő esetén ez azt jelenti, hogy gyakorlatban 64 évesen igényelhető ilyen hitel. A Bankmonitor kétféle megoldást javasol, ám

mind a két lehetőség bizonyos kompromisszumok megkötését várja el.

Az első megoldás a rövidebb futamidő, mely értelemszerűen a törlesztőrészlet növekedésével jár, míg a másik lehetőség megfelelő jövedelemmel rendelkező fiatalabb adóstárs bevonása lehet. Ekkor viszont az ő más hitelfelvételeinél gondot okozhat a papíron őket terhelő törlesztőrészlet.

Ugyanakkor az otthonfelújítási hitel felvételéhez szükséges jövedelem akár öregségi is lehet, ekkor csak arra kell figyelni, hogy beleférjünk az úgynevezett jövedelemarányos törlesztési mutató kereteibe. Ez

havi 600 ezer forintig azt jelenti, hogy maximum a jövedelmünk felét költhetjük hiteltörlesztésre.

A hitelközvetítő szerint az is várható, hogy minimális jövedelmet is meghatároznak majd a hitelfelvételhez, ám erről egyelőre nincs pontos információ. Azonban mint írják, ez rendszerint az aktuális nettó szokott lenni, ami most 177 400 forint. Ez alacsonyabb mind az átlagnyugdíj 231 ezer forintos, mind a mediánnyugdíj 205 ezer forintos összegénél, így ez a korlát nem jelent akadályt a nyugdíjasok többségének.

Érdemes azzal is számolni, hogy természetesen nem kötelező a teljes 6 millió forintos összeget – melyhez 1 millió forint önerő is kell – felhasználni, hiszen az elvárt 30 százalékos energiamegtakarítást akár a nyílászárók cseréje is elhozhatja, ami egy átlagos családi háznál ennek a feléből is kihozható.