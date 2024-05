Putyint nem hívták meg Normandiába

Franciaország felháborítja szövetségeseit azzal, hogy meghívta Oroszországot a D-nap, vagyis a normandiai partraszállás alkalmából rendezett ünnepségre - írja a Politico. Vlagyimir Putyin ugyan nem szerepel a második világháborús megemlékezés meghívottainak listáján, de más orosz személyiségek igen.

„Történelmileg Franciaország mindig meghívott olyan országokat, amelyek csapatai Normandiában szálltak partra. Korábban meghívta az Orosz Föderációt is” – idézi a Politico a Mission Libération közleményét. Franciaország azon döntése, hogy ismét meghívja Oroszországot a D-napi partraszállás 80. évfordulójára, feszültséget szított a szövetséges nemzetekkel.

A normandiai partraszállás fordulópont volt a II. világháború során (Fotó: Wikipédia)

A múlt hónapban váratlanul érte a nyugati országokat, amikor a D-nap francia szervezői bejelentették, hogy meghívást küldenek Moszkvába, hiszen Oroszország újabb támadásokat indít Ukrajna ellen.

Név nélküli nyilatkozatok a normandiai meghívásról

Az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és két másik második világháborús szövetséges tisztviselői aggodalmukat fejezték ki a lépéssel kapcsolatban, és kérdéseket vetettek fel az alkalom szimbolikus jellegétől, a protokollproblémáktól kezdve az orosz képviselőkkel folytatott diplomáciai kapcsolatokra vonatkozó kérdésekig.

A Fehér Ház nem örül a meghívásnak – mondta a Politicónak két tisztviselő.

Ugyanakkor egyikük szerint a meghívás talán emlékezteti majd az oroszokat arra, hogy egyszer valóban harcoltak valódi nácikkal, és nem képzeletbeliekkel Ukrajnában."

Egy brit kormánytisztviselő azt mondta, hogy Franciaország lépései – nem csak a D-napi meghívás, hanem Hszi Csin-ping kínai elnök fogadása ebben a hónapban és képviselő küldése Vlagyimir Putyin orosz elnök beiktatására – „zavaróak”. Úgy látják, hogy Emmanuel Macron elnök mintha „a harc fölött látná magát, és a végén valamiféle békeközvetítő lesz” Ukrajnában, de ez „teljesen téves” gondolat.

Június 6-án lesz a tengerparti találkozó

Egy másik európai nemzet diplomata szerint is „mindenkit meglepett” Párizs az oroszországi meghívással. Ugyanez a diplomata csalódottságának adott hangot a bejelentés óta tapasztalható kommunikáció hiánya miatt, tekintettel arra, hogy több ország képviselete magas. Várhatóan jelen lesz Joe Biden amerikai elnök, Károly brit király és Olaf Scholz német kancellár.

"A franciák meglehetősen belső szinten tartották a meghívás körüli vitákat" - mondta a diplomata, aki a cikkben idézett többiekhez hasonlóan névtelenséget kapott a kényes ügyben.

Vlagyimir Putyin részt vett a 60. és a 70. D-napi évfordulón is, amelyre több hónappal azután került sor, hogy Oroszország 2014-ben annektálta az ukrán Krímet. A D-napi megemlékezések szervezője, a Mission Libération most jelezte: a Kremllel ellentétben Franciaország nem hajtja végre a történelem politikai revizionizmusát. Történelmileg Franciaország mindig meghívott olyan országokat, amelyek csapatai Normandiában szálltak partra. Az Orosz Föderációt korábban többször is meghívták.

A Mission Libération nem erősítette meg, hogy mely orosz tisztviselők vettek részt meghívott vendégek között, és azt sem, hogy Oroszország elfogadta-e a meghívást. Egyik tisztviselője azt mondta a Politicónak, hogy a szervezők jelenleg inkább „a megemlékezések előkészületeire” koncentrálnak, mint a meghívottak listájára.

Az Élysée-palota nem volt hajlandó kommentálni ezt a történetet.

Tobias Ellwood, a konzervatív képviselő és az Egyesült Királyság volt védelmi minisztere megvédte a lépést, és azt mondta, ha Oroszországot nem hívják meg, akkor „kockáztatnánk, hogy összemossuk a mai geopolitikát a nácizmus múltbeli legyőzésének céljával”. A Szovjetunió becslések szerint 27 millió embert veszített a második világháborúban.

Macron már régen felhagyott azzal a törekvésével, hogy az ukrajnai háború korai szakaszában megbékéljen Putyinnal. Az elmúlt hónapokban a francia vezető még az oroszellenes retorikát is felpörgette - írja a Politico -, februárban lebegve annak a lehetőségét, hogy nyugati csapatokat telepíthetnek Ukrajnába.

De az elmúlt hónapokban a jelek szerint Párizs is igyekezett kapcsolatba lépni Moszkvával.

A múlt héten Franciaország oroszországi nagykövete, Pierre Lévy részt vett Putyin ötödik elnöki ünnepségén.

A Politico hírét átvette az orosz TASZSZ hírügynökség is, kiegészítve azzal, hogy a szövetségesek 1944. június 6-i normandiai partraszállása alkalmából – amely egy második nyugat-európai front megnyitását jelentette – ötévente tartanak megemlékező rendezvényeket külföldi államfők és veteránok részvételével. A TASZSZ egyúttal belinkelt egy 2022-es cikket arról, hogyan működött együtt a Szovjetunió és Franciaország a győzelem eléréséhez.